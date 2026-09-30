ITALIAN MUSIC & ART FEST – L’evento conferma il successo del format e rimarrà scolpito nei cuori dei tanti presenti che hanno affollato il Caffè Letterario di Roma il 24 settembre 2026.

L’arte è stata profusa in tante delle sue forme partendo dalla musica per passare dalla pittura, la moda, il design, la ricerca, l’editoria, i programmi tv e la danza. Anche per questa terza edizione l’IMAF (acronimo di Italian Music e Art Fest) è stato inserito nel programma ufficiale della Rome Future Week, manifestazione con 400 eventi diffusi su tutta Roma. Il tema dell’evento

“FANTASIA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, FORMAZIONE CONTINUA E MARKETING: LA MATERIA PRIMA DELL’ARTISTA è ANCORA L’ARTE?” ha appassionato artisti, ospiti e presenti che si sono confrontati presentando il loro punto di vista.

A condurre la serata la stessa autrice dell’Imaf Sara Lauricella coadiuvata dalla splendida presenza di Anastasia Piccillo, Fashion Textile & Costume Designer, ma anche co-fondatrice del progetto TGEUR, che, per l’occasione ha creato un’installazione con alcuni dei suoi costumi di scena, lavori tessili e portfolio.

Ad impreziosire ulteriormente la ricca serata il Premio Fiorella Fiorelli, unico premio in Italia che un artista, nella fattispecie il Maestro Giovannino Montanari, ha voluto dedicare alla propria ufficio stampa e manager.

Le personalità premiate di quest’anno sono state il giornalista ed autore Rai Fabrizio Silvestri e la ballerina e coreografa Maria Luisa Bossone visibilmente emozionati per il riconoscimento. Silvestri ha anche condiviso il trailer del suo ultimo documentario.

Ed ancora altri ospiti famosi quali Monsieur David che, oltre al suo già noto Feet Theatre, si è presentato in veste di autore del libro “Anche la matita se n’è accorta” illustrando, è proprio il caso di dirlo, la sua ricerca della visione personale del mondo. A chiudere il settore editoria Armando Terribili e Barbara Simona Gottardi con la loro creazione “Trame Intrecciate”.

Speciali e toccanti i momenti dedicati ai premiati dall’ideatrice del format, Sara Lauricella, che ha voluto assegnare al producer GnsLuke ed alla ricercatrice senior dell’Istituto Superiore di Sanità Elena Ambrosini i primi premi Eccellenze IMAF per la capacità di coniugare l’uso dell’AI e la tecnologia con la passione e l’autenticità dell’animo umano. GnsLuke si è anche esibito con alcuni dei suoi brani, tra cui un duetto con il rapper Mastro Zoom, del progetto discografico “RetroRap” in cui sta rimasterizzando i suoi successi di gioventù dando nuovo smalto e linfa vitale.

Ma il vero cuore della serata sono stati gli artisti musicali che si sono avvicendati sul palco. Iniziamo con le cantautrici e cantanti Arianne, con la sua voce leggera e temi forti, Persia, con la sua voce calda e carezzevole, Danica dalla forte presenza scenica e dalla voce potente ed estesa e Lara, artista turca che, già per il secondo anno consecutivo, partecipa al format IMAF.

Ed ancora il rapper Gon, che ha presentato il brano Higher, appena uscito, realizzato in studio con il producer, e cantautore, Wrongonyou.

Si è spaziato nel mondo della musica con il cantautorato folk di contestazione di Luciano de Cesaris, la folle energia dei duo Sick Hatter & Brown, al rock di Jo Sefir/Enter Forever per chiudere con l’esplosiva band dei giovanissimi Nine Eighteen.

Sono stati menzionati tutti i partners che, in un qualche modo, abbiano contribuito alla realizzazione e divulgazione dell’evento tra cui TgEur e Eur Music Contest (di cui erano presenti diversi artisti in rappresentanza), La Bussola il ritmo Viaggiante, Radio R102 Svizzera, LaLa LABEL, MusicalNews, CM Project, Cotto Duro, Roma Capitale Magazine, RomaOggi, Mondocultura, Stare in Radio, Ventonuovo e Differevent.

Un evento che ha lasciato tanto ad ognuno dei presenti e che oltre ad essere un format di musica, cultura, tecnologia è stato un evento in cui si è sentito tanto tanto cuore.