Onu, Tiso(Euromò): “Per pace pianeta serve Europa unita e cooperazione internazionale”

“Per Euromò hanno un ruolo centrale il multilateralismo e la cooperazione nell’affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Di fronte a un quadro internazionale sempre più complesso, dalla minaccia dei conflitti alle pandemie, dalla crisi climatica e alimentare all’insicurezza economica, fino alla rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, nessun Paese può pensare di essere autosufficiente. In tal senso siamo d’accordo con il presidente del Consiglio europeo António Costa, intervenuto sul concetto di multilateralismo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite”. Lo dichiara Rocco Tiso, portavoce del movimento culturale Euromò. “La cooperazione internazionale d’altronde non è un ideale del passato, ma una necessità concreta. È attraverso istituzioni multilaterali più efficaci, rappresentative e capaci di produrre risultati che possiamo costruire condizioni di maggiore stabilità e sicurezza. Anche la governance dell’intelligenza artificiale richiede regole condivise e una responsabilità globale. In questo scenario delicato e complesso – conclude Rocco Tiso – l’Unione Europea deve assolutamente fare la propria parte con maggiore unità, autorevolezza e capacità di iniziativa. Un’Unione europea forte, infatti, può contribuire a rafforzare il sistema multilaterale, difendere il diritto internazionale e promuovere una cultura della pace. Per Euromò, costruire un’Europa più unita significa anche dare al continente gli strumenti per incidere sulle grandi questioni globali e contribuire concretamente alla pace e alla prosperità del pianeta”.