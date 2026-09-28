Niky Marcelli porta in libreria cinque ragazze, un Caravaggio e un’estate piena di guai

Un’estate, cinque sedicenni, un’amicizia destinata a lasciare il segno e un misterioso Caravaggio. Sono gli ingredienti di “Le ragazze sono in giro – Caravaggio, caos e altri casini”, il nuovo romanzo di Niky Marcelli, che sarà presentato mercoledì 30 settembre alle ore 18 alla Libreria del Palazzo delle Esposizioni, in via Milano 15-17 a Roma.

A dialogare con l’autore saranno Sonia Bruganelli, attualmente alla conduzione di Come ti leggo – Page à Vù su Italia 1, e Monica Marangoni, giornalista e scrittrice. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Mino Dinoi, consigliere di amministrazione dell’Azienda Speciale Palaexpo.

Pubblicato da Officine Pindariche, il romanzo, 429 pagine, rappresenta per Marcelli un cambio di prospettiva rispetto alle atmosfere noir, ai gialli e alle storie d’avventura che hanno caratterizzato buona parte della sua produzione. Al centro della vicenda ci sono cinque ragazze adolescenti che vivono l’estate dei primi anni Duemila in un piccolo borgo medievale alle porte di Roma, lungo la via Cassia verso Viterbo.

La protagonista è Alessandra Bevilacqua, sedici anni, soprannominata “Salamandra” per la sua passione per il sole. Accanto a lei ci sono le inseparabili Chiara e Giorgia, “le gemelle”, Viviana, detta “Mortiana”, ragazza dark figlia del custode del cimitero, e Monica, la più dolce e fragile del gruppo. Un piccolo universo femminile fatto di complicità, scherzi, corse in moto, giornate in piscina e inevitabili inquietudini adolescenziali.

La loro estate cambia improvvisamente quando viene ritrovato un affresco attribuito a Caravaggio all’interno di una vela del Duomo. La scoperta porta nel paese giornalisti, televisioni e curiosi, insieme a un’affascinante restauratrice che appartiene al passato sentimentale del padre di Alessandra. Da quel momento, la tranquillità delle cinque ragazze viene travolta da una serie di situazioni surreali e tragicomiche, fino a quando la leggerezza dell’adolescenza dovrà fare i conti con una realtà decisamente più difficile.

Il romanzo si muove così tra commedia e dramma, con un linguaggio colloquiale e pop, ma non rinuncia alla vena satirica che da sempre accompagna il lavoro di Marcelli. Tra le pagine trovano spazio anche una riflessione sui rapporti familiari, sulle insicurezze legate al corpo e sull’adolescenza, mentre non manca una pungente critica al mondo televisivo e al suo spettacolarizzare ogni evento.

Giornalista, scrittore e autore televisivo, Niky Marcelli ha alle spalle una lunga esperienza nel mondo dell’informazione e dello spettacolo. Nato a Milano, ha vissuto a New York e a Roma e ha collaborato con diverse testate, tra cui L’Umanità, Il Giornale d’Italia, L’Avanti e Libero, oltre che con numerose trasmissioni Rai, da Via Teulada 66 a Piacere Rai Uno, In Famiglia e Domenica In.

È stato inoltre tra i fondatori e caporedattore del settimanale satirico e di controinformazione La Peste, esperienza che ha contribuito a definire la sua cifra ironica e dissacrante. Nel corso degli anni ha scritto per il teatro e la televisione e ha pubblicato racconti e romanzi, spaziando dal giallo alla narrativa, dalla satira alla commedia. Tra i suoi libri figurano L’Ultimo Swing, La Contessa Rossa e I Misteri di Hatria.

Con “Le ragazze sono in giro”, Marcelli sceglie dunque di raccontare un’adolescenza vissuta tra amicizia, eccessi, risate e prime consapevolezze, in una storia che guarda con ironia al passato ma affronta temi ancora molto attuali. Un romanzo nel quale, dietro il caos e le rocambolesche avventure delle protagoniste, riaffiora anche quella nostalgia per un’età in cui ogni estate sembrava poter diventare, nel bene e nel male, indimenticabile.