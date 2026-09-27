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Ue, Euromò-Futura Europa: “Costruire Casa Comune fondata su legalità e partecipazione”

DiMarco Montini

Set 27, 2026

Ue, Euromò-Futura Europa: “Costruire Casa Comune fondata su legalità e partecipazione”

“Con la sottoscrizione ufficiale di ‘Euromò-Futura Europa’ si apre un percorso civile e partecipativo che mette in rete cinque realtà associative: Accademia Iniziativa Comune, Bandiera Bianca, Gente del Sole, Movimento culturale Euromò Europa Unica e Radici… nel cuore la Terra. Un patto che nasce dalla volontà di contribuire alla costruzione di una grande Casa Comune europea, libera, solidale, tollerante e capace di valorizzare il rispetto delle diversità. Le priorità sono chiare: promuovere un’Europa più coesa e partecipata, rafforzare la tutela del Pianeta e favorire la piena attuazione delle norme a protezione dell’ambiente e del bene comune. Allo stesso tempo, riteniamo necessario contrastare le condizioni di disagio sociale generate dal mancato rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione pubblica. Euromò-Futura Europa intende inoltre contribuire a garantire sicurezza e tutela giuridica, sociale e sanitaria alle persone che vivono situazioni di difficoltà, anche attraverso la creazione di osservatori, centri di ascolto e strumenti di assistenza e formazione, avvalendosi anche delle nuove tecnologie. Il nostro obiettivo è costruire un’Europa nella quale trasparenza e responsabilità siano strumenti concreti di tutela del bene comune. Un’Europa capace di ascoltare i cittadini, valorizzare la società civile e trasformare i principi di legalità, partecipazione e sostenibilità in un patrimonio condiviso. È questa la direzione che intendiamo perseguire, con un approccio aperto, inclusivo e rispettoso delle diverse sensibilità del nostro Continente”.

Lo dichiara Rocco Tiso, portavoce nazionale del Movimento culturale Euromò.

Marco Montini

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