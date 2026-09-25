“Uomo”, il nuovo capitolo di Helle tra folk rock, memoria e sentimento

In radio dal 25 settembre, il singolo racconta la stagione più luminosa di una relazione e anticipa nuove tappe del progetto narrativo e audiovisivo della cantautrice bolognese.



Un amore osservato nel momento in cui non conosce ancora la distanza. Prima delle incomprensioni, prima delle ferite e prima che il ricordo prenda il posto della presenza. È questa la prospettiva scelta da Helle per “Uomo”, il nuovo singolo in radio dal 25 settembre e inserito nel progetto discografico I tempi delle bestie.

La cantautrice bolognese costruisce ancora una volta una canzone che non vive isolatamente, ma entra a far parte di una storia più articolata. All’interno del nuovo album, infatti, ogni brano rappresenta un passaggio di un racconto sentimentale che procede attraverso incontro, riconoscimento, amore, crisi e perdita.

“Uomo” si colloca precisamente nel punto in cui il sentimento raggiunge una delle sue forme più complete. L’altro è ancora una presenza capace di rendere significativo il presente e l’innamoramento sembra amplificare ogni elemento della vita quotidiana.

La prospettiva cambia, però, quando il brano viene ascoltato conoscendo ciò che accadrà nelle successive tappe del disco. Quella felicità assume allora un significato differente: diventa il ricordo di qualcosa che è esistito realmente e che continua ad avere valore proprio perché ha lasciato una traccia.

È questa costruzione narrativa uno degli elementi più interessanti del nuovo lavoro di Helle. Le canzoni non vengono semplicemente accostate, ma dialogano tra loro e contribuiscono alla costruzione di un percorso. Una modalità già presente nella produzione dell’artista, che negli ultimi anni ha spesso lavorato sulla relazione tra musica, parola e racconto.

Sul piano sonoro, “Uomo” mantiene la direzione folk rock dell’album. Le chitarre e le aperture melodiche costruiscono un ambiente essenziale, mentre la produzione evita effetti eccessivamente invasivi per lasciare al testo e all’interpretazione lo spazio principale.

Il progetto porta la firma diretta di Lisa Brunetti, che ha scritto e prodotto il brano. Roberto Vernetti si è occupato del mix e del mastering dell’album. Alle chitarre troviamo Stefano Brandoni e Claudio Cupelli, mentre Alfio Badano e Antonio Di Salvo completano la formazione musicale.

Anche sul versante visivo, I tempi delle bestie nasce come un progetto più ampio rispetto alla semplice pubblicazione discografica. Ogni singolo viene infatti accompagnato da un videoclip scritto e realizzato dalla stessa Helle. I vari contributi audiovisivi andranno poi a comporre un film capace di riunire l’intera narrazione.

Per Lisa Brunetti si tratta dell’ennesimo capitolo di un percorso artistico sviluppatosi attraverso linguaggi diversi. Laureata in Lettere e Filosofia all’Università di Bologna con una tesi dedicata a Com’è profondo il mare di Lucio Dalla, Helle ha alternato negli anni pubblicazioni discografiche, concerti, poesia e narrativa.

Con “Uomo”, l’artista torna dunque al cuore di una delle esperienze più universali: quel momento in cui amare sembra sufficiente a modificare il modo in cui si osservano le persone, i luoghi e persino il tempo.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

