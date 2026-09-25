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“Una parola sola”: i Blister X tra soul, funk e piccole storie quotidiane

DiMarco Vittoria

Set 25, 2026 #Blister x, #Nuovo, #SINGOLO, #Una parola sola

Dal 25 settembre il nuovo singolo della formazione milanese. Un racconto semiserio sulle promesse mancate che guarda alla vita con il sorriso e anticipa il quarto album della band.


La musica popolare ha spesso raccontato grandi amori, grandi addii e grandi sconfitte. I Blister X, con il nuovo singolo “Una parola sola”, scelgono invece di soffermarsi su qualcosa di molto più quotidiano: quella piccola delusione che nasce quando una promessa non viene mantenuta o quando una situazione finisce diversamente da come l’avevamo immaginata.

Il brano, in radio dal 25 settembre 2026, parte dunque da un’esperienza nella quale è facile riconoscersi. Il punto interessante è che la band non cerca di trasformare l’episodio in un dramma. Al contrario, preferisce alleggerirlo, guardandolo con ironia e provando a spostare l’attenzione dal problema alla reazione che ne consegue.

n questa prospettiva, “Una parola sola” diventa quasi una piccola dichiarazione di intenti. Non possiamo sempre cambiare gli eventi, sembra suggerire il pezzo, ma possiamo scegliere il modo in cui affrontarli.

L’aspetto musicale accompagna perfettamente questa impostazione. Le atmosfere soul e funky sostengono un andamento fluido, nel quale il groove gioca un ruolo centrale. È un sound che evita pesantezze e rende il racconto accessibile, puntando sull’immediatezza più che sulla drammatizzazione.

La formazione vede Manuela Mercurio alla voce, Roberto Gelmi alla batteria, Davide Bianchi al basso, Mario Biffi e Vincent Miranda alle chitarre e Pietro Tuscano al pianoforte e alle tastiere. L’esecuzione, gli arrangiamenti e la produzione sono curati direttamente dai Blister X.

l risultato, almeno in questo nuovo singolo, è una canzone che cerca un equilibrio tra leggerezza e sostanza. Una piccola storia quotidiana diventa così materia musicale, raccontata senza eccessi e con quella dose di ironia che spesso rappresenta il modo migliore per ridimensionare le delusioni.

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Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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