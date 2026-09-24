VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Arte Musica e Letteratura

Loretta Giannotti: dentro le radici

DiMarco Vittoria

Set 24, 2026

Il ciliegio di “Quando i fiori tornano rosa” non fa soltanto da sfondo. Osserva, conserva, attende. I dettagli in genere non sono mai semplici arredi… andare oltre l’estetica è un centro forte di questa lettura. Mentre gli esseri umani si allontanano, costruiscono vite altrove e cercano di dimenticare, lui rimane nello stesso punto come una memoria vegetale, qualcosa che continua a conoscere le origini anche quando chi gli è cresciuto accanto ha smesso di guardarle. Loretta Gianotti costruisce il suo secondo romanzo attorno a questa idea di permanenza. Milena nasce dentro una famiglia nella quale il sentimento viene rapidamente tradotto in dovere, controllo, paura del giudizio. La madre Maria governa l’ordine come se dall’ordine dipendesse la salvezza; il padre Mario ama sua figlia ma per molto tempo non possiede la forza necessaria a trasformare quell’amore in protezione. È dentro questo vuoto che Milena impara a pensarsi come errore. Sono trame familiari ma anche vissuti che un poco ci rivedono tutti protagonisti, come accade per le belle canzoni: le ferite cambiano linguaggio, possono diventare bisogno d’amore, fuga, iper-responsabilità, controllo. La famiglia in questo romanzo somiglia così a un albero (come dicevo in apertura) nel quale la stessa linfa raggiunge rami che crescono in direzioni opposte. La scrittura di Loretta Gianotti è volutamente accessibile, spesso esplicita nel nominare le dinamiche emotive e più interessata alla chiarezza del percorso interiore che all’ambiguità letteraria. È una scelta che avvicina il romanzo alla sua componente analogica e che trova completamento nel glossario finale. E qui un punto davvero interessante: mai per una volta l’opera spiega se stessa. E la mappa geografica del simbolismo e dei significati serve più per la vita di ogni giorno che per una nuova lettura (anzi rilettura) di tutto il libro.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Arte Musica e Letteratura

Mamady Cisse: partire senza avere scelto una destinazione

Set 23, 2026 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

Sara Fenu: il coraggio di chiamare le cose per nome

Set 22, 2026 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura News

Prima edizione del Festival del Giornalismo Sociale della CGIL Chieti

Set 19, 2026 Marco Vittoria

You missed

Arte Musica e Letteratura

Loretta Giannotti: dentro le radici

24 Settembre 2026 Marco Vittoria
News

Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Quartieri che cambiano, persone che restano”

23 Settembre 2026 Marco Montini
News

Eurobarometro, Confeuro: “Centralità agricoltura. Ora Pac forte che unisca Ue”

23 Settembre 2026 Marco Montini
Cronaca News

POLIZIA DI STATO: INSEGUIMENTO SULL’ AUTOSTRADA A1, ARRESTATO UN UOMO E RECUPERATI MONILI E DENARO CONTANTE

23 Settembre 2026 Martina Paparusso