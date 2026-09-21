”Insieme in Movimento”: Villa Lazzaroni si riempie di sport, arte e inclusione con l’evento ASI

Un parco che si riempie minuto dopo minuto. Le famiglie accanto ai ragazzi, la musica, gli applausi, la danza e la gioia di stare insieme. A Villa Lazzaroni, “Insieme in Movimento” ha dato vita a un pomeriggio straordinario, mostrando quanto sport, cultura e impegno sociale possano fare quando le associazioni lavorano unite.

La danza paralimpica è stata il cuore della giornata. Gli Uragani di Ivana Scaramella, campioni italiani di danza paralimpica, hanno emozionato il pubblico con esibizioni piene di energia. Vederli danzare felici, insieme alle loro famiglie, ha restituito il senso più profondo dell’iniziativa: offrire a ogni persona uno spazio per esprimersi, essere riconosciuta e condividere la propria gioia con gli altri.

Grande entusiasmo anche per il corpo di ballo della Dance Point di Lilia e Simona Retrosi, che ha coinvolto il pubblico con le sue coreografie, e per le allieve del corso di pole dance della Corallo Fitness & Evolution. Le magie di Mago Lupis hanno incantato i bambini e gli adulti presenti. A guidare il pomeriggio, con sensibilità e partecipazione, è stato Daniele Bra.

“Chi organizza un evento sa bene quante incertezze accompagnino ogni preparativo. Poi arriva un pomeriggio come questo, guardi il parco riempirsi, incontri gli sguardi dei ragazzi e delle loro famiglie e capisci che tutto l’impegno aveva una ragione”, dichiara Michele Cioffi, Responsabile Nazionale ASI Cultura. “Oggi abbiamo visto cosa significa costruire una comunità in cui ciascuno possa sentirsi libero di esprimersi. Gli atleti degli Uragani ci hanno regalato molto più di un’esibizione: ci hanno mostrato la felicità di essere protagonisti davanti a tutti. Il pubblico ha risposto con affetto, attenzione e applausi. È in momenti come questi che riconosco il senso di ASI Cultura e il suo posto nella grande famiglia di ASI Nazionale: unire le persone, sostenere le associazioni e trasformare i valori dell’inclusione in esperienze che restano”.

L’evento è stato organizzato da ASI Cultura insieme a Emanuela Beccarini della Corallo Fitness & Evolution e Simone Zilli di TCS Tutela Consumo Sicuro. “A loro il nostro ringraziamento – conclude Cioffi – esteso a tutti i loro collaboratori per l’impegno e la passione dedicati alla riuscita della giornata. Un grazie speciale va inoltre a Stefano Erbaggi, che ha sostenuto l’iniziativa fin dal primo momento, e al VII Municipio per l’attenzione riservata a un evento capace di riunire tante realtà associative e tante famiglie. Lo sport è vita. La cultura rende liberi”.