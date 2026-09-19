Prima edizione del Festival del Giornalismo Sociale della CGIL Chieti.

Oggi dalle 15:00 alle 19:00, il Museo d’Arte Costantino Barbella di Chieti ospiterà la prima edizione del Festival del Giornalismo Sociale della CGIL Chieti.

Prima edizione del Festival del Giornalismo Sociale della CGIL Chieti – gli argomenti affrontati

Tre panel, giornaliste e giornalisti, scrittrici, scrittori e voci diverse per riflettere insieme su informazione, diritti, società e lavoro.

Tra gli ospiti 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗗𝗲𝗹 𝗙𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲, 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗟𝗲𝗴𝗻𝗶𝗻𝗶, 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗗’𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼, 𝗦𝗮𝗿𝗮 𝗔𝘄𝗮𝗱, 𝗧𝗮𝗵𝗮𝗿 𝗟𝗮𝗺𝗿𝗶 𝗲 𝗔𝘀𝗺𝗮𝗲 𝗗𝗮𝗰𝗵𝗮𝗻. Moderano 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗗𝗶 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗴𝗶𝗼 e 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗹𝗶.

A concludere i lavori 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗦𝗽𝗶𝗻𝗮, Segretario Generale CGIL Chieti.

L’evento è patrocinato dal Comune di Chieti e in collaborazione con Kritica.

Vediamo nel dettaglio chi sono alcuni dei protagonisti.

Il festival avrà il privilegio di ospitare figure di spicco nel panorama del giornalismo e della letteratura sociale, ognuna portatrice di una prospettiva unica e preziosa.

I protagonisti

Asmae Dachan

Giornalista italo-siriana, Asmae Dachan è una voce autorevole nel giornalismo contemporaneo. Nata e cresciuta in Italia, ha dedicato gran parte della sua carriera all’analisi e al racconto della complessa realtà siriana, seguendo da vicino gli sviluppi della rivoluzione. Per la rivista Kritika, cura una rubrica dedicata alle interviste con personalità che hanno vissuto esperienze di migrazione, offrendo uno sguardo profondo e umano sulle sfide e le opportunità legate a questo fenomeno globale. La sua esperienza diretta e la sua sensibilità la rendono una relatrice fondamentale per il tema delle migrazioni.

Tahar Lamri

Scrittore algerino residente in Italia da decenni, Tahar Lamri è una figura poliedrica che spazia dal teatro alla letteratura delle migrazioni. La sua opera è profondamente radicata nell’esperienza migratoria, esplorando le sfumature culturali e sociali che ne derivano. Attivamente impegnato in campagne contro il razzismo, Lamri è anche un raffinato studioso di religioni, portando nel dibattito una prospettiva interculturale e un’analisi critica delle dinamiche sociali. La sua presenza arricchirà il festival con la sua visione artistica e il suo impegno civile.

Sara Awad

Giovane studentessa di Gaza e giornalista in erba, Sara Awad è una testimonianza vivente delle vicende palestinesi. Evacuata in Italia nel novembre scorso, segue con attenzione gli sviluppi del conflitto e le dinamiche della cooperazione internazionale tra Italia e Gaza, con un focus particolare sugli studenti. La sua prospettiva diretta e la sua giovane età offrono uno sguardo fresco e urgente sulle sfide umanitarie e politiche della regione, rendendola una voce essenziale per il tema della Palestina e della solidarietà internazionale.

Federica D’Alessio

Giornalista e fondatrice di Kritika.it, Federica D’Alessio è la direttrice di questa importante rivista online. La sua carriera giornalistica è caratterizzata da inchieste e analisi approfondite su fenomeni sociali e politici, con una particolare attenzione ai movimenti delle donne, delle persone immigrate e alle problematiche del lavoro nero e precario, con un focus specifico sui lavoratori stranieri. Ha collaborato con testate prestigiose come MicroMega, Gli Stati Generali e Africa ExPress, e ha ricevuto il Premio Luchetta – Stampa italiana nel 2022 per le sue inchieste. La sua esperienza e la sua direzione editoriale garantiscono un approccio critico e rigoroso ai temi trattati dal festival.

Non mancate!

Foto fornita gentilmente da Giuseppe Visco, Direttore Provinciale del Patronato INCA CGIL di Chieti

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

