“You”, Vision prosegue il suo percorso lontano dalle logiche dell’immagine

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di “Open Up Your Heart – Get Far Remix” e conferma una scelta artistica precisa: lasciare che siano la musica, il ritmo e il messaggio a costruire il rapporto con il pubblico.

Nel sistema musicale contemporaneo, dove l’immagine dell’artista tende spesso a diventare parte integrante del prodotto, Vision continua a percorrere una strada differente. Con “You”, nuovo singolo in radio dal 18 settembre 2026, il progetto conferma infatti la volontà di mantenere il volto in secondo piano per concentrare l’attenzione sull’ascolto e sul contenuto.

Il brano arriva dopo una fase importante per Vision. “Open Up Your Heart” aveva già delineato le caratteristiche di un percorso basato sull’autenticità e sulla ricerca interiore, mentre il successivo remix firmato da Get Far, Mario Fargetta, ha portato il progetto fino al primo posto della Classifica Indie Dance Italia.

Con “You” il discorso prosegue, senza modificare radicalmente la direzione intrapresa.

Anche questa volta la musica dance rappresenta il territorio sonoro di riferimento, ma il brano non sembra voler affidare tutto esclusivamente alla componente ritmica. Al centro viene posta una presenza, un “tu” volutamente indefinito, che attraversa la composizione come riferimento emotivo.

Questa indeterminatezza consente all’ascoltatore di interpretare il brano secondo la propria esperienza. Il soggetto evocato non viene spiegato o descritto, ma emerge attraverso le sensazioni e il significato che la musica prova a suggerire.

La produzione di Indian lavora proprio su questa doppia dimensione. Il groove è continuo, mentre la trama ritmica mantiene una qualità ipnotica che accompagna il brano dall’inizio alla fine. L’impianto dance viene così utilizzato per generare movimento, ma anche per sostenere un’atmosfera più riflessiva.

È una combinazione che rispecchia la filosofia generale di Vision. Fin dall’inizio, infatti, il progetto ha scelto di non costruire il proprio racconto attorno alla riconoscibilità fisica dell’artista. L’anonimato diventa parte integrante del linguaggio e assume una funzione precisa: ridurre la distanza tra il messaggio musicale e chi ascolta.

Nel progetto di Vision ricorrono simboli, spiritualità e ricerca personale. Il “visionario” viene descritto come colui che prova ad andare oltre ciò che appare, alla ricerca di una verità da riportare e condividere. È all’interno di questa prospettiva che si colloca anche “You”.

Il nuovo singolo non rinuncia quindi all’immediatezza della dance, ma prova ad affiancarle una componente narrativa e concettuale più ampia.

Dopo il riscontro ottenuto con il precedente lavoro, Vision sceglie di non modificare la propria identità per inseguire formule differenti, ma di approfondire gli elementi già presenti nel progetto: mistero, ascolto, ritmo e dimensione interiore.

“You” rappresenta così un nuovo capitolo di una proposta artistica che continua a muoversi tra club culture e introspezione, affidando ancora una volta alla musica il compito di parlare al posto dell’immagine.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

