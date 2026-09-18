Teatro Marrucino: la lirica torna protagonista con la Stagione 2026

La lirica si conferma ancora una volta uno dei pilastri della programmazione del Teatro Marrucino di Chieti, che ha presentato la nuova Stagione Lirica 2026, un cartellone capace di unire la grande tradizione operistica a proposte rivolte anche alle nuove generazioni. Un percorso che ribadisce anche quest’anno il ruolo centrale che l’opera riveste nella storia e nell’identità del prestigioso teatro teatino.

Teatro Marrucino: la lirica torna protagonista con la Stagione 2026 – tutti gli appuntamenti

Ad aprire la stagione, in anteprima sabato 26 settembre alle 21, sarà “Le avventure di Pinocchio”, opera in due atti di Antonio Cericola su libretto di Sandro Bernabei, realizzata in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Protagonisti saranno l’Orchestra da Camera Tosti e i Cori di Voci Bianche del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara e dell’Istituto Comprensivo 3 di Chieti.

La Stagione Lirica entrerà quindi nel vivo con uno dei capolavori di Giacomo Puccini: “Turandot”, in programma il 23 e 25 ottobre. L’allestimento nasce infatti dalla collaborazione con il Festival Pucciniano di Torre del Lago e vedrà impegnati l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e il Coro del Teatro Marrucino.

Il 20 e 22 novembre sarà invece la volta de “Le Nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart, affidata all’Orchestra Sinfonica delle Alpi e al Coro del Teatro Marrucino, mentre a chiudere il cartellone, l’11 e 13 dicembre, sarà “La Traviata” di Giuseppe Verdi, con l’Orchestra dell’ISA e ancora il Coro del Teatro Marrucino.

Le dichiarazioni del direttore artistico Giuliano Mazzoccante

«È una Stagione da sogno», sottolinea il direttore artistico Giuliano Mazzoccante, evidenziando così la volontà di raccontare l’opera nella sua ricchezza e varietà. Particolare attenzione viene riservata anche al pubblico più giovane, attraverso un titolo come “Pinocchio”, pensato per avvicinare le nuove generazioni al mondo della lirica.

Da Puccini a Mozart, fino a Verdi, il Marrucino riafferma dunque la propria vocazione operistica, affiancando ai grandi classici importanti collaborazioni artistiche e nuove occasioni di confronto con il pubblico. Una stagione che guarda al futuro senza rinunciare alla tradizione, confermando la lirica come elemento fondamentale della proposta culturale del Teatro Marrucino.

Gli abbonamenti comprendenti “Turandot”, “Le Nozze di Figaro” e “La Traviata” e i biglietti per l’anteprima “Le avventure di Pinocchio” sono disponibili dal 15 settembre. I biglietti per le opere saranno invece in vendita dal 27 settembre presso il botteghino del Teatro Marrucino, online e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets.

Di seguito infine riportiamo i prezzi di abbonamenti e biglietti.

I prezzi di abbonamenti e biglietti

Abbonamento opere liriche (Turandot, Le nozze di Figaro e La Traviata)

I Settore € 180,00

II Settore € 128,00

III Settore € 104,00

IV Settore € 72,00



Biglietti

Anteprima di Stagione

Intero € 30,00/Ridotto Under 15 € 18,00

Balconata € 15,00.

Opere Liriche

I Settore: Intero € 75,00/Ridotto Under 25 e Over 65 € 65,00

II Settore: € 60,00/€ 50,00

III Settore: € 45,00/€ 35,00

IV Settore: € 30,00/€ 24,00

Balconata € 20,00.

Foto tratta dalla pagina facebook del Teatro Marrucino

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

