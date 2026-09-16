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Roma. Risse e armi, il “copione” si ripete. La polizia di stato appone nuovamente i sigilli ad un bar in zona Casilina

DiAgata Giuliano

Set 16, 2026

Una lunga sequenza di sospensioni, revoche e persino un sequestro preventivo non sono bastati ad invertire la rotta di un bar in zona Casilina, tornato, ancora una volta, nel radar della Polizia di Stato dopo una violenta rissa con utilizzo di armi. Per l’esercizio è scattato un nuovo time-out: Il Questore di Roma ha disposto nei confronti del titolare la sospensione della licenza per 15 giorni ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., all’esito di un’istruttoria sviluppata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura su impulso degli agenti del Commissariato di P.S. “Torpignattara”.

A riaccendere i riflettori sul locale è stato, da ultimo, l’intervento dei poliziotti del locale Commissariato per una rissa scoppiata nella zona. Secondo quanto ricostruito dagli operatori, il primo ‘round’ dello scontro si sarebbe consumato proprio all’interno del bar, dove uno dei partecipanti avrebbe riferito di aver subito anche un tentativo di accoltellamento. Nella circostanza, tre persone erano state denunciate per rissa e, per una di loro, era scattata altresì la denuncia per porto di oggetti od armi atti ad offendere.

Nel corso dell’intervento, i poliziotti avevano identificato all’interno dell’esercizio un cittadino ecuadoriano di quarantasette anni, che, pur non risultando formalmente intestatario della S.C.I.A., svolgeva, di fatto, mansioni riconducibili alla gestione del locale. A suo carico, peraltro, è risultato pendente un divieto di accesso ai pubblici esercizi nelle ore notturne. Il quadro ricostruito dagli agenti ha così evidenziato che il cambio della titolarità non ha determinato, tuttavia, un’inversione di rotta a fronte di una storia di sfondo già segnata da numerosi provvedimenti e ripetuti interventi delle Forze dell’ordine.

Agata Giuliano

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