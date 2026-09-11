​TORNA A MONTESILVANO IL PESCARA COMIX & GAMES

11-12-E 13 SETTEMBRE – PALA DEAN MARTIN

Montesilvano, 9 settembre 2026 – Dall’11 al 13 settembre 2026, torna il Pescara Comix & Games. Nella consueta cornice del Pala Dean Martin di Montesilvano, la tre giorni dedicata a fumetto, games, cinema, cosplay, spettacoli, incontri, workshop e concerti che richiama l’interesse di migliaia di appassionati del settore, e non solo, provenienti da tutta Italia. Per la tredicesima edizione, il direttore Daniele Forcucci ha realizzato un cartellone di eventi di altissimo livello, su oltre 8000 mq. Tema di quest’anno AGE OF HEROES: un invito a riscoprire l’eroe che è in ciascuno di noi, tra i mille volti del coraggio, della fantasia e dell’identità che la cultura pop ci ha insegnato a riconoscere.

OSPITE D’ECCEZIONE · ROBIN LORD TAYLOR

Il grande protagonista di questa edizione è Robin Lord Taylor, l’attore che ha dato volto e voce a Oswald Cobblepot, il Pinguino, nella serie Gotham, dedicata alle origini di Batman. Sarà a disposizione del pubblico il 12 e 13 settembre: le sessioni di meet & greet, autografi e foto sono a pagamento, mentre il talk «Robin Lord Taylor – L’uomo dietro il Pinguino», condotto da Zeth Castle e in programma domenica 13 settembre alle 14:00, è incluso nel biglietto d’ingresso della fiera.

Le parole del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis: «È con grande orgoglio che Montesilvano si prepara ad accendere i riflettori sulla tredicesima edizione del Pescara Comix & Games, un evento che ormai rappresenta un pilastro fondamentale del nostro calendario culturale e turistico. Il Pala Dean Martin è pronto ad accogliere migliaia di appassionati e curiosi provenienti da tutta Italia, confermando la nostra città come punto di riferimento nazionale per la cultura pop, il fumetto e l’intrattenimento di qualità. ​Quest’anno il tema Age of Heroes ci invita a riscoprire il coraggio e la passione che ciascuno di noi custodisce, offrendo tre giorni di incontri straordinari con ospiti internazionali del calibro di Robin Lord Taylor, grandi artisti del fumetto, musica e spettacoli per tutte le età. Voglio ringraziare il direttore artistico Daniele Forcucci, tutta l’organizzazione e gli oltre centocinquanta espositori che rendono possibile questa magnifica festa della creatività. ​Invito cittadine, cittadini e visitatori a vivere insieme a noi questa straordinaria esperienza. Vi aspettiamo a Montesilvano!»

GIORNO 1 · 11 SETTEMBRE

Si parte con il Main Stage tutto dedicato alla musica: Winx Crew apre le danze con lo spettacolo cosplay dedicato al Winx Club, seguita da Sana Takizawa, chitarrista visual kei giapponese, dai Fus Roh Dah, che portano sul palco un vero e proprio spettacolo epico-musicale a tema fantasy, e infine dai Bardo Magno, con il loro folk-rock comico in chiave medievale.

Tra gli incontri, spazio ai talk con Sabaku no Maiku e con i doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara.

GIORNO 2 · 12 SETTEMBRE

Sul Main Stage salgono i Full Metal Anime, band che unisce power metal e j-rock reinterpretando in chiave rock le colonne sonore più amate degli anime, l’Orchestra Sinfonica Tebaide in un concerto dedicato alle colonne sonore del cinema e dei videogiochi fantasy, e infine la Teens Party con i più grandi successi Disney, le hit anni 2000 e le sigle anime, per vivere una grande festa all’insegna della nostalgia.

Tra gli incontri, un talk con Kurolily e Kodomo dedicato al mondo del gaming, e un panel con Mauro Zingarelli sul mondo del cinema.

Alle 19:00 il ring si accende per il Royal Rumble Match, lo show di wrestling powered by FIW: trenta lottatori, un solo vincitore.

GIORNO 3 · 13 SETTEMBRE

Tra gli incontri, i talk con i doppiatori Letizia Ciampa e Claudio Moneta, e l’incontro con Himorta e Olimpia Peroni, un dialogo delicato su identità, corpo e consenso raccontati attraverso la cultura pop.

Il pomeriggio è dedicato al Cosplay Contest, il momento in cui indossare i propri costumi migliori e conquistare il palco, prima del gran finale sul Main Stage nella fascia degli spettacoli gratuiti: il live punk rock degli Spork e, a chiudere il festival, il concerto tributo Kiss This.

NON SOLO SPETTACOLI: TANTE AREE PER VIVERE TRE GIORNI DA EROI

Artist Alley — come da tradizione, ospiterà oltre 30 artisti tra fumettisti e illustratori, tra cui Francesco Biagini, illustratore horror e fantasy autore del manifesto ufficiale di Pescara Comix 2026, Valerio Held, storico disegnatore Disney per Topolino e Paperinik, Alessandro Amoruso, illustratore tra horror ed erotico per editori come Dynamite e Bad Bug, Vincenzo Puglia, character designer e illustratore tra videogame e progetti musicali internazionali, e tanti altri.

Ampio spazio anche quest’anno alla zona Asia Nerd, interamente dedicata al mondo asiatico, tra musica J-pop e K-pop, karaoke e dimostrazioni di arti marziali tradizionali giapponesi. Sui palchi di Pescara Comix si terranno anche le due tappe del K-Pop Dance Contest 2026: l’11 settembre la categoria solisti, il 12 settembre la categoria crew, tappa di selezione regionale per il Kpop Dance Fight Fest di Napoli Comicon.

Non manca il mondo del cosplay, con il Cosplay Contest, raduni a tema e la Gran Parata Cosplay che raccoglie tutti i cosplayer del festival, oltre a un punto foto dedicato a chi vorrà immortalare il proprio costume e portare a casa un ricordo.

Grande spazio anche al gaming, con la GAMING ROOM aperta tutti e tre i giorni tra console retro e new gen, tornei dedicati ai migliori titoli del momento, e una nuova area arcade con i classici cabinati da bar, i flipper e una postazione dedicata a Just Dance. Nell’area CARD GAME, Level Up propone tornei di Modern, Riftbound, RCQ Standard, Yu-Gi-Oh Edison e One Piece. Nella GAME ZONE, in collaborazione con Play on Tour e La Tana dei Goblin Pescara, si potrà giocare a tantissimi titoli da tavolo e vivere sessioni di giochi di ruolo. Completano l’offerta la TATTOO ALLEY, con 7 artisti a disposizione del pubblico, e una ricca zona FOOD & DRINK, dove tra street food e cucine del mondo si potranno trovare specialità asiatiche, hamburger, cucina messicana, i tradizionali arrosticini abruzzesi, panzerotti e tante altre golosità per tutti i gusti.

Il festival apre le porte tutti i giorni dalle 10:00, con Main Stage e area food attivi fino a tarda serata: si chiude alle 23:30 venerdì 11, all’1:00 di notte sabato

12 e alle 22:00 domenica 13. Ad accogliere il pubblico ci saranno oltre 150 espositori del mondo nerd e geek, e non solo.

Vi aspettiamo dall’11 al 13 settembre 2026 al Pala Dean Martin di Montesilvano, per tre giorni da eroi.

Biglietti disponibili su Ciaotickets e al botteghino del Pala Dean Martin, Montesilvano.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

