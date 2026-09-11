Karbonica, una “luce” contro l’omologazione: il nuovo singolo guarda alle generazioni che verranno

Con il nuovo brano la rock band siciliana affronta impoverimento culturale, memoria e libertà di pensiero. Al centro un invito a utilizzare la ragione per costruire una propria visione del mondo

Che cosa significa conservare una propria identità in una società nella quale modelli, opinioni e tendenze sembrano susseguirsi con sempre maggiore rapidità? È intorno a una domanda di questo tipo che si può leggere “La mia luce”, il nuovo singolo con cui i Karbonica tornano sulla scena musicale.

La formazione siciliana affida all’alternative rock un messaggio che va oltre la dimensione strettamente musicale. Il brano esprime infatti una forte presa di distanza da quello che viene descritto come un progressivo impoverimento culturale e dalla tendenza a rinunciare alla conoscenza, alla memoria e alla curiosità.

Sono temi che assumono particolare importanza nel momento in cui la band rivolge lo sguardo alle nuove generazioni.

“La mia luce” non sembra voler proporre soluzioni precostituite. Indica piuttosto uno strumento: la ragione. La capacità di interrogarsi, approfondire e costruire un’opinione personale viene presentata come una possibile difesa dalle dinamiche dell’omologazione.

È un messaggio semplice nella formulazione, ma complesso nelle implicazioni.

I Karbonica collegano infatti la dimensione culturale a quella sociale e artistica, includendo anche la musica tra gli ambienti nei quali il rischio dell’appiattimento può diventare evidente.

Proprio la scelta del rock acquista così un significato ulteriore. Storicamente associato all’idea di espressione individuale e di rottura delle convenzioni, in “La mia luce” il genere diventa il contenitore naturale di una dichiarazione d’indipendenza.

Il brano è stato registrato nel 2021, ma non era mai stato pubblicato. Il passare degli anni, anziché renderlo distante dal presente, sembra averne rafforzato il messaggio agli occhi della band.

Dal punto di vista musicale, “La mia luce” si costruisce su una melodia definita e malinconica, sostenuta da un ritmo ben scandito. La dinamica crescente accompagna la trasformazione emotiva della canzone: dalla percezione del disagio alla volontà di reagire.

Questa tensione tra malinconia e determinazione è probabilmente uno degli aspetti che meglio sintetizzano il brano.

Da una parte c’è la consapevolezza di un contesto che non convince. Dall’altra la decisione di non abbandonare la propria strada.

Per i Karbonica si tratta anche di un ritorno dopo un lungo periodo di inattività cominciato nel 2018. La band, nata nel 2008, porta con sé un percorso consolidato all’interno del rock italiano indipendente.

Due album, numerosi singoli, concerti, contest nazionali e oltre un migliaio di passaggi radiofonici rappresentano il retroterra dal quale nasce questa nuova fase.

Ma il valore di “La mia luce” sta soprattutto nella volontà di guardare avanti.

Il riferimento alle nuove generazioni non appare casuale. In un ambiente comunicativo dominato da una quantità enorme di stimoli, conservare curiosità e capacità critica può diventare più difficile ma anche più necessario.

Da qui l’immagine della luce.

Non una guida imposta dall’esterno, ma un riferimento da ricercare individualmente. Una sorta di bussola personale costruita attraverso conoscenza ed esperienza.

Con questo singolo i Karbonica scelgono quindi di ritornare affrontando un tema che appartiene pienamente al presente: la libertà di pensare.

Ed è probabilmente proprio questa, più ancora del ritorno discografico, la vera notizia contenuta in “La mia luce”.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

