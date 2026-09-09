Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Turismo sostenibile per territori e comunità”

“Il turismo è una delle esperienze più desiderate e celebrate dell’estate. Ma è anche una delle attività che più incide sui territori, sulle comunità locali e sull’ambiente. Parlare di turismo sostenibile significa ripensare il modo in cui ci muoviamo, consumiamo e viviamo i luoghi, trasformando il viaggio in un atto di responsabilità sociale. Negli ultimi anni, molte località italiane hanno vissuto fenomeni di “overtourism”: centri storici saturi, spiagge sovraffollate, borghi trasformati in scenografie per selfie. Questo modello genera tre effetti principali: impatto ambientale: consumo di acqua, rifiuti, erosione dei sentieri, traffico; pressione sociale: aumento dei prezzi, perdita di identità, spazi pubblici che diventano “non luoghi”; ed economia fragile: lavoro stagionale precario, dipendenza da flussi turistici imprevedibili. Dunque, il turismo sostenibile nasce proprio per rispondere a queste criticità e può significare: scegliere strutture che rispettano l’ambiente; muoversi con mezzi pubblici, bici, cammini; preferire esperienze autentiche invece di attrazioni sovraffollate; sostenere produttori locali; ridurre rifiuti e sprechi; e rispettare la tranquillità delle comunità che ci ospitano. Insomma è un turismo che arricchisce chi viaggia e chi accoglie, quasi un invito a guardare i luoghi con occhi diversi. Non come scenari da consumare, ma come ecosistemi vivi, fatti di persone, storie, fragilità e bellezza. Viaggiare in modo sostenibile significa lasciare un segno positivo: piccolo, ma reale. Sopratutto in una paese straordinario come l’Italia”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.