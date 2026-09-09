Da Doblin a Sally Rooney: Scrittori allo specchio costruisce a Matera un viaggio tra epoche e linguaggi

La sesta edizione della rassegna attraversa narrativa europea, iraniana e americana affidandosi alla voce dei traduttori. Quattro appuntamenti ancora in calendario tra settembre e ottobre, tutti a ingresso libero.



Un itinerario letterario che attraversa autori, epoche e sensibilità differenti, mantenendo come filo conduttore il lavoro della traduzione. È questa una delle chiavi di lettura della sesta edizione di “Scrittori allo specchio”, la rassegna in corso a Matera che affida a importanti traduttori italiani il compito di raccontare grandi opere della narrativa internazionale e di svelare ciò che accade quando un libro passa da una lingua a un’altra.

L’apertura del 4 settembre è stata dedicata a “Berlin Alexanderplatz” di Alfred Doblin, presentato da Giusi Drago. Da lì il calendario procede verso mondi letterari molto diversi, componendo una sorta di mappa della lettura contemporanea. Il 10 settembre sarà la volta di “Tehran girl” di Mahsa Mohebali; il 17 settembre toccherà a “Nove racconti” di J.D. Salinger; il 24 settembre a “Dove sei, mondo bello” di Sally Rooney; il 1° ottobre, infine, “Ritmi americani” di Franco Nasi chiuderà la rassegna.

La prossima tappa è dunque in programma giovedì 10 settembre alle ore 19:00, nella sala convegni di Alvino Relais, in via Marconi 28 a Matera. Protagonista sarà Giacomo Longhi, traduttore dal persiano e dall’arabo, che accompagnerà il pubblico dentro “Tehran girl” di Mahsa Mohebali, una delle voci più interessanti della narrativa iraniana contemporanea secondo la presentazione dell’evento. Sarà l’occasione per conoscere il romanzo e per entrare nelle complessità linguistiche, culturali e letterarie affrontate nel lavoro di traduzione.

Il 17 settembre la rassegna si sposterà alla Camera di Commercio di Matera. Matteo Colombo curerà “Dopo Holden, verso il silenzio”, incontro dedicato a “Nove racconti” di J.D. Salinger. Una settimana dopo, il 24 settembre e nella stessa sede, Maurizia Balmelli affronterà “Dove sei, mondo bello” di Sally Rooney attraverso la domanda scelta come titolo dell’appuntamento: “Sally Rooney, una scrittrice millenial?”. Il percorso si concluderà il 1° ottobre ad Alvino Relais con Franco Nasi, autore di “Ritmi americani”, protagonista dell’incontro “Traduzione dello stile, stile della traduzione”.

A rendere coerente un programma così vario è la prospettiva scelta. “Scrittori allo specchio” non si limita a mettere in fila libri e autori, ma invita a osservare ogni opera attraverso il mestiere di chi l’ha resa accessibile al pubblico italiano. Il traduttore diventa una guida capace di mostrare come cambino i problemi da testo a testo: atmosfere da conservare, riferimenti culturali da rendere comprensibili, linguaggi e ritmi da ricreare, sfumature che rischiano di perdersi se non vengono riconosciute.

L’effetto è quello di un viaggio doppio. Da un lato il pubblico attraversa la narrativa internazionale; dall’altro scopre il laboratorio della traduzione, quel luogo invisibile nel quale un testo viene letto, interpretato e ricostruito nella nuova lingua. La rassegna suggerisce così un modo più consapevole di avvicinarsi ai libri, facendo emergere il ruolo fondamentale di chi permette alle opere di superare i propri confini originari.

Patrocinata dal Comune di Matera, l’iniziativa è parte integrante di “Corto Circuito Sud”, staffetta narrativa tra i festival del Mezzogiorno nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare territori, comunità e produzioni culturali locali. Il progetto è stato ideato dalla Commissione Cultura dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree interne ed isole minori.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e le registrazioni delle dirette saranno disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione Amabili Confini. Ideata da Francesco Mongiello, “Scrittori allo specchio” costruisce dunque un calendario che non chiede al pubblico soltanto di conoscere nuovi libri, ma di guardare più da vicino il modo in cui la letteratura riesce a viaggiare.

Link di riferimento dell’evento: https://www.amabiliconfini.it/scrittori-allo-specchio-2026/

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

