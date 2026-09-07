Mario Alberti, flautista tra i più famosi d’Europa e cantautore, porta a Palazzo Chigi «L’amore oltre l’ostacolo»

Il 12 settembre ad Ariccia il Maestro protagonista nella storica Sala Maestra con un’opera inedita tra musica, emozione e inclusione

ARICCIA – Dai Castelli Romani ripartono la cultura, lo spettacolo e quella tradizione artistica che da sempre trova in questi luoghi un palcoscenico d’eccezione. A fare da cornice a una nuova importante iniziativa sarà Palazzo Chigi di Ariccia, luogo simbolo della storia e della cultura italiana. Sabato 12 settembre 2026, alle ore 18, nella prestigiosa Sala Maestra, sarà protagonista Mario Alberti, musicista, cantautore e flautista tra i più famosi d’Europa, artista capace di unire talento, ricerca musicale e sensibilità verso temi di forte valore sociale. Il Maestro presenterà «L’amore oltre l’ostacolo», un’opera inedita destinata a diventare anche un nuovo progetto discografico. Una presenza artistica di particolare rilievo, quella di Alberti, che ha fatto del flauto uno dei tratti distintivi della propria espressione musicale, affermandosi nel panorama europeo, ma che ha saputo sviluppare anche una personale dimensione di cantautore, attraverso la scrittura e l’interpretazione di brani capaci di raccontare emozioni, sentimenti e temi universali. Sul palco, Mario Alberti sarà impegnato alla voce, chitarra e percussioni, affiancato da Stefano Onorati alle tastiere e Gian Luca Sali al basso, per un concerto nel quale musica e parole si intrecceranno in un racconto fatto di emozioni, riflessioni e messaggi di grande attualità. L’appuntamento è promosso da La Terzina APS, con la direzione organizzativa di Martina Nasini, ed è inserito nel programma di Ariccia da Amare 2026.

LA MUSICA COME RACCONTO E INCLUSIONE

Con «L’amore oltre l’ostacolo», Mario Alberti mette la propria sensibilità artistica al servizio di un messaggio universale. L’opera affronta temi come l’amore, il rispetto, l’inclusione e il superamento delle barriere, alternando momenti di profondità a una raffinata ironia capace di coinvolgere il pubblico. La musica diventa infatti uno strumento per raccontare la possibilità di andare oltre ciò che divide, riconoscendo nell’altro una ricchezza e trasformando le differenze in un’occasione di incontro. Un progetto che non si limita dunque alla dimensione musicale, ma vuole diventare anche un momento di condivisione e riflessione, confermando la capacità dell’arte di parlare a tutti e di affrontare temi sociali attraverso un linguaggio immediato e universale.

PALAZZO CHIGI PALCOSCENICO DELLA CULTURA

La Sala Maestra di Palazzo Chigi si prepara così ad accogliere una serata che mette insieme grande musica, cantautorato, cultura e impegno sociale, nella straordinaria cornice storica di Ariccia. Il Sindaco Gianluca Staccoli, la Presidente del Consiglio Comunale Irene Falcone e l’Assessore Anita Luciano hanno espresso il loro apprezzamento per un appuntamento che coniuga qualità artistica e importanti valori sociali. Sarà quindi Mario Alberti, con la sua duplice anima di flautista di fama europea e cantautore, a guidare il pubblico in un viaggio musicale fatto di parole, note ed emozioni. Dai Castelli Romani la cultura riparte. E lo fa attraverso la musica, l’arte e la capacità di raccontare l’amore come una delle più autentiche forme di inclusione.