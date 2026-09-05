Trofeo Matteotti 2026: le dichiarazioni dalla conferenza stampa tenutasi stamattina nella sala consiliare del Comune di Pescara.

Si è tenuta stamattina, alla presenza di autorità civili, militari e sportive la conferenza stampa di presentazione del Trofeo Matteotti, classica del ciclismo giunta alla sua 78a edizione. Ospite speciale il grande campione Francesco Moser, che vinse diverse volte questa gara.

Trofeo Matteotti 2026: le dichiarazioni di Francesco Moser, Lorenzo Sospiri, Carlo Masci e Patrizia Martelli

Francesco Moser (ciclista)

Certamente è un’emozione parlare qui, anche se non come corridore. Ho grandi ricordi di questa corsa che si correva sempre alla fine di luglio e al caldo. L’anno che ho vinto il campionato italiano si faceva a giugno ed era la vigilia del Tour de France. Sono stati gli anni più importanti della mia carriera

Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo)

Grazie per la presenza a Moser e a Giuliani. Guardando le squadre e le loro maglie si notano tanti nomi che concorrono nelle grandi classiche. Questo già dimostra quanto questa gara è sempre stata ad altissimo livello nazionale e internazionale.

Approfitto di questi pochi secondi anch’io per ringraziare innanzitutto tutti i volontari, gli uomini in divisa che danno un aiuto fondamentale dell’organizzazione di questo evento, in particolare la polizia statale. E poi il pubblico per la grande partecipazione lungo le strade e Stefano Giuliani che deve organizzare, programmare, fare e affrontare ogni giorno una difficoltà. L’ultimo ringraziamento va infine all’assessore del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, che è la vera anima, il collante organizzativo di questo evento. La ringrazio per le centinaia di telefonate che mi fa tra un’edizione e un’altra in cui io le rispondo sempre la stessa cosa “non ti preoccupare, il sostegno della regione ci sarà come ogni anno e si sta già pensando a un’edizione migliore per l’anno successivo”.

Carlo Masci (Sindaco di Pescara)

Il primo saluto a Moser, io lo ringrazio per essere qui per noi è veramente un onore in questa sala consigliare perché lui è un’icona del ciclismo, ha rappresentato lo sport vero e puro, quello che ci appassiona. Poi vorrei ringraziare un’altra persona:Dino Renzetti perché c’è da sempre. Lui è una di quelle persone che lavora per tutti quanti noi, che risolve i problemi e che ci mette veramente il cuore in ogni occasione. Grazie di aver quello che fai! Il Matteotti non è soltanto una grande corsa ciclistica, per noi è il cuore, la passione, il simbolo di una Pescara che rinasce e noi oggi abbiamo l’entusiasmo per vedere ancora di più crescere questa manifestazione e la città. Grazie a tutti per esserci, anche perché le conferenze stampa del Trofeo Matteotti sono sempre affollatissime, perché c’è una passione incredibile per questo sport e per questa manifestazione.

Patrizia Martelli (Assessore del Comune di Pescara)

Buongiorno a ognuno di voi per la presenza. Ringrazio la regione Abruzzo per il grande sostegno, il Comune di Pescara, tutto il comitato organizzatore, tutte le forze dell’ordine, tutti i volontari, tutti voi che oggi siete presenti, che rappresentate il Matteotti. Non è semplice organizzare una gara come questa. Abbiamo iniziato già dal 15 settembre dell’anno scorso, perché la sera stessa Stefano mi ha chiamato e abbiamo detto: “quindi domani iniziamo?”. Sono state tantissime difficoltà, ma grazie ad ognuno di voi, grazie alle istituzioni siamo riusciti a organizzare veramente una grande gara. È doveroso ringraziare tutti gli sponsor. Stefano è stato capace di far capire a tutti l’importanza della classica abruzzese, cosa significa e cosa rappresenta per la città di Pescara e per la regione Abruzzo.

La classica riesce a coniugare sicuramente la tradizione, la storia, l’amore per il ciclismo, ma soprattutto il prestigio internazionale. Ringrazio l’onorevole Pagano e l’onorevole Bella che ci hanno accompagnato in questa avventura, ma soprattutto ringrazio anche gli uffici del Comune di Pescara, il Festival Dannunziano e tutte le manifestazioni sportive (mai nessuno si è tirato indietro) e poi la polizia municipale (sono stati veramente grandissimi). Vorrei ricordar a tutti che il Trofeo Matteotti sicuramente è storia ma è anche futuro. Da due anni Stefano ha lanciato questa splendida iniziativa “Aspettando il Matteotti” dedicata ai bambini e ai giovani, con l’obiettivo di avvicinarli al ciclismo, per far capire cosa significa la sicurezza stradale. Non mi resta quindi che invitare davvero tutta la cittadinanza sabato 12 alle 17:30 e domenica a Piazza della Rinascita.

La foto nell’articolo “Trofeo Matteotti 2026: le dichiarazioni dalla conferenza stampa” è di Marco Vittoria ©

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

