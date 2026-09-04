STRAPOLLESE 2026: POLLA FESTEGGIA 18 ANNI TRA SPORT, INCLUSIONE E GIOVANI

Sabato 12 settembre la XVIII edizione della 10 km inserita nel calendario nazionale FIDAL. La gara assegnerà anche i titoli regionali CRI e CdS Assoluto su strada. Debutto nel circuito “Coast to Coast”

POLLA (SA) – Fervono i preparativi per la XVIII Strapollese, gara podistica su strada sulla distanza di 10 chilometri, inserita nel calendario nazionale FIDAL, in programma sabato 12 settembre 2026 alle ore 17:00.

L’edizione della “maggiore età” rappresenta un traguardo importante per la manifestazione organizzata dall’ASD Podistica Pollese, sodalizio fondato nel 2011 e oggi forte di oltre cento atleti. Un percorso di crescita che unisce sport, territorio, partecipazione e valori sociali.

La Strapollese 2026 si arricchisce inoltre di un importante riconoscimento agonistico: anche quest’anno saranno assegnati a Polla il Campionato Regionale Individuale (CRI) e il Campionato di Società (CdS) Assoluto FIDAL per la 10 km su strada, confermando il ruolo della manifestazione nel panorama regionale e nazionale dell’atletica su strada.

«Raggiungere la maggiore età – sottolinea il presidente Rino Di Leo – è per noi motivo di grande orgoglio. Abbiamo voluto celebrare questo traguardo elevando ulteriormente il livello della manifestazione e offrendo agli atleti un’accoglienza sempre più curata».

Per l’edizione 2026 sarà allestito un Villaggio Sportivo con aree dedicate all’assistenza tecnica, al ristoro, agli sponsor e all’informazione. Particolare attenzione sarà riservata anche alle premiazioni, con una medaglia artistica celebrativa a due lati, realizzata dall’ing. Giuseppe Sarno, oltre a premi di categoria e trofei speciali.

Accanto alla gara competitiva ci sarà anche la Fitwalking, che conta già 50 camminatori iscritti. Un appuntamento dedicato a chi desidera vivere la manifestazione attraverso una pratica sportiva accessibile e alla portata di tutti, condividendo lo spirito di partecipazione e di festa che da sempre caratterizza la Strapollese.

Particolarmente significativo sarà il momento dedicato all’inclusione e alla partecipazione attiva grazie alla presenza dell’associazione Sognoattivo con otto ragazzi su jolette sportive, accompagnati da otto atleti. La loro presenza, insieme con quella di un atleta con disabilità individuato direttamente dalla Fidal, rappresenterà una delle testimonianze più concrete dello spirito della Strapollese: uno sport capace di creare occasioni di partecipazione, abbattere le barriere e coinvolgere tutti, valorizzando le differenze come una ricchezza per l’intera comunità.

Grande protagonista sarà ancora una volta il territorio di Polla. Il percorso si snoderà sotto lo sguardo del Convento-Santuario di Sant’Antonio, in uno scenario che ha contribuito a identificare Polla come una suggestiva “piccola Assisi” nel cuore del Vallo di Diano. Gli atleti attraverseranno inoltre luoghi e testimonianze della storia millenaria della città, tra cui il Ponte Romano sul fiume Tanagro, monumentale struttura a cinque arcate e uno dei simboli di Polla.

Sul fronte agonistico, la grande novità è l’ingresso ufficiale della Strapollese nel circuito “Coast to Coast”, Trofeo FIDAL dedicato alle corse nazionali su strada con sei appuntamenti tra Campania e Puglia. Il circuito si concluderà il 15 novembre con la San Giovanni Run di San Giovanni Rotondo.

Spazio, infine, alle nuove generazioni con la StraPollesina, iniziativa promozionale dedicata a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, pensata per avvicinare i più piccoli all’atletica attraverso sport, divertimento e condivisione.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto dei regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le iscrizioni alla gara scadranno giovedì 10 settembre 2026.

La XVIII Strapollese si prepara così a celebrare i suoi diciotto anni con una manifestazione che guarda al futuro senza dimenticare la propria storia: sport, agonismo, territorio, inclusione e giovani saranno ancora una volta i protagonisti di una grande giornata di atletica a Polla.