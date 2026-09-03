Campo Imperatore, quattro sabati di escursioni guidate gratuite alla scoperta della montagna: al Rifugio Racollo tornano le “Passeggiate di Settembre”

Si parte il 5 settembre con “Speed Trekk”, un’originale passeggiata dedicata alla socializzazione. Poi Vado di Corno, l’esperienza sensoriale “In The Dark” e il Canyon dello Scoppaturo tra natura, cinema, pastorizia e tradizioni d’Abruzzo

CAMPO IMPERATORE (AQ) – Quattro sabati per vivere la montagna in modo diverso, attraverso escursioni, panorami, esperienze sensoriali e racconti dedicati alla storia e alle tradizioni del territorio. È il programma de “Le Passeggiate di Settembre alla scoperta di Campo Imperatore”, iniziativa promossa dal Rifugio Racollo, che per tutto il mese propone quattro appuntamenti gratuiti sull’altopiano di Campo Imperatore.

Un calendario che mette al centro non soltanto l’escursionismo, ma anche la condivisione, la conoscenza del territorio e la socializzazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire alcuni degli ambienti più suggestivi dell’Abruzzo attraverso formule differenti. Il calendario prevede appuntamenti il 5, 12, 19 e 26 settembre, tutti con partenza alle 9.30 dal Rifugio Racollo.

Campo Imperatore, quattro sabati di escursioni guidate gratuite alla scoperta della montagna – il 5 settembre primo appuntamento

Sabato 5 settembre il primo appuntamento con “Speed Trekk”.

Ad aprire la rassegna, sabato 5 settembre alle ore 9.30, sarà “Speed Trekk”, una passeggiata pensata per coniugare escursionismo e socializzazione.

I partecipanti, dopo una breve presentazione e la registrazione, saranno suddivisi in coppie e accompagneranno il proprio compagno lungo il percorso che conduce alla Grangia Cistercense di Santa Maria del Monte e al Laghetto di Passaneta.

La particolarità dell’iniziativa sta nella modalità di svolgimento: durante il cammino verrà fatto suonare più volte un campanaccio e, a ogni segnale, le coppie dovranno scambiarsi. Un modo semplice e originale per favorire la conoscenza tra i partecipanti, trasformando la passeggiata in un’occasione per incontrare nuovi escursionisti mentre si scoprono le bellezze di Campo Imperatore.

Ad accompagnare il gruppo sarà Marco Rancitelli, Guida Ambientale Escursionistica LAGAP. L’itinerario, classificato come percorso turistico, sarà di circa 6,8 chilometri, con un dislivello di circa 170 metri e una durata complessiva di circa quattro ore, comprendendo anche i momenti di incontro e narrazione.

L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere nuovi luoghi e, contemporaneamente, entrare in contatto con altre persone accomunate dalla passione per la montagna. Sono richiesti calzature da trekking e abbigliamento adeguato all’ambiente montano.

12 settembre 2026

Il 12 settembre panorami a 360 gradi dal Vado di Corno.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 12 settembre, sempre alle 9.30, con “Vado di Corno”, escursione dedicata a uno dei punti panoramici più suggestivi dell’altopiano.

La passeggiata permetterà di ammirare panorami a 360 gradi e una vista privilegiata sulla maestosità del Corno Grande, accompagnando i partecipanti alla scoperta anche della flora e della fauna locali.

A guidare l’escursione sarà Serena Creato di “Walk Wild”, Guida Ambientale Escursionistica. Il percorso prevede circa 5 chilometri di distanza e 200 metri di dislivello, per una durata complessiva di circa quattro ore.

19 settembre 2026

Il 19 settembre la montagna si scopre attraverso i sensi.

Particolarmente originale sarà l’appuntamento di sabato 19 settembre con “In The Dark – La montagna oltre la vista”, una passeggiata sensoriale nata per proporre un modo differente di vivere Campo Imperatore.

L’iniziativa sarà realizzata insieme a Michele Milli e ai ragazzi dell’Associazione “In The Dark”, realtà impegnata nella promozione della montagna come strumento di inclusione sociale e come linguaggio capace di superare barriere fisiche e mentali.

Dopo la presentazione iniziale, i partecipanti cammineranno in coppia e, a turno, affronteranno alcuni tratti bendati, affidandosi al proprio compagno e alle indicazioni degli accompagnatori. Suoni, odori, percezioni e nuovi punti di riferimento diventeranno così gli strumenti attraverso i quali entrare in relazione con l’ambiente.

L’escursione si svilupperà per circa 5 chilometri, con un dislivello di circa 300 metri e una durata complessiva di circa quattro ore.

26 settembre 2026

Il 26 settembre chiusura al Canyon dello Scoppaturo.

A chiudere il ciclo, sabato 26 settembre, sarà l’appuntamento con “Canyon dello Scoppaturo, pastorizia e tradizioni”, una giornata che unirà ambiente, storia, cultura e memoria del territorio.

Il Canyon dello Scoppaturo, conosciuto anche per essere stato scelto come location di numerosi film, sarà al centro dell’escursione. Durante il percorso sarà possibile conoscere le caratteristiche ambientali dell’area, compresi gli aspetti legati a flora e fauna, mentre al rientro al Rifugio Racollo il programma proseguirà con racconti dedicati alla pastorizia, alla storia, alla cultura e alle tradizioni abruzzesi.

A guidare la parte escursionistica sarà Guglielmo Di Camillo, Istruttore e Guida Ambientale Escursionistica Professionista, mentre i racconti sulla storia e sulle tradizioni saranno affidati ad Adriana Gandolfi, Presidente dell’Associazione A.S.T.R.A. – Amici del Museo delle Genti d’Abruzzo, scrittrice ed esperta antropologa.

Il percorso, di circa 4 chilometri e 110 metri di dislivello, avrà una durata complessiva di circa cinque ore, comprendendo escursione, rientro e momento dedicato all’incontro e alla narrazione.

Quattro esperienze, un unico territorio

Dalla socializzazione di “Speed Trekk” ai panorami del Vado di Corno, dall’esperienza inclusiva di “In The Dark” fino al connubio tra natura e cultura del Canyon dello Scoppaturo, le quattro iniziative propongono altrettanti modi di conoscere Campo Imperatore e il patrimonio naturalistico e culturale dell’Abruzzo.

Tutte le passeggiate sono gratuite, ma i posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione. Il punto di ritrovo per tutti gli appuntamenti è il Rifugio Racollo, in Via di Lago Racollo 1, Santo Stefano di Sessanio (AQ).

Per partecipare è possibile contattare il Rifugio Racollo al numero +39 351 4736501. Il programma potrà subire variazioni in caso di condizioni climatiche avverse.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 – POC Abruzzo 2014-2020 – Azione 3.1.1 – Turismo esperienziale – Supporto alle microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle ciclovie e dai cammini.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Rifugio Racollo.

Contatti:

Rifugio Racollo – Campo Imperatore

Via di Lago Racollo, 1 – 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Tel. +39 351 4736501

Email: info@racollo.it

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

