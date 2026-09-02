Sarah Toscano e Aiello conquistano Pescara.

Energia, pop e grande partecipazione per il doppio concerto in Piazza della Rinascita nell’ambito dell’VIII Festival Dannunziano.

Due generazioni, due modi differenti di intendere il pop, due identità artistiche lontane (ma nemmeno troppo a pensarci bene…). Due grandi artisti capaci di convivere nella stessa serata. È stata una Piazza della Rinascita particolarmente partecipe quella che ieri sera ha accolto Sarah Toscano e Aiello, protagonisti del doppio concerto inserito nel programma dell’VIII Festival Dannunziano. Un appuntamento che ha portato nel cuore di Pescara due tra le voci più rappresentative della musica italiana contemporanea.

L’evento ha sostituito lo spettacolo “d’Annunzio e la canzone d’autore” con Raoul Bova che doveva aver luogo nella stessa location allo stesso orario.

Sarah Toscano e Aiello conquistano Pescara

L’esibizione di Sarah Toscano

Ad aprire la serata è stata Sarah Toscano, protagonista di una performance davvero entusiamante. Fin dalle prime battute, con “Met Gala”, “Match Point” e “Mappamondo”, la cantante ha trovato una risposta immediata da parte del pubblico, accompagnando i brani con una presenza scenica sempre molto dinamica. Proprio con i suoi fan, l’artista ha da sempre un rapporto unico, tanto che è scesa dal palco e ha persino prestato il suo microfono a una di loro che ha cantato con lei. “Perfect”, “Touché”, “Roulette” e “Tacchi (fra le dita)” hanno mantenuto alto il coinvolgimento della piazza. Per Sarah il pubblico ha poi intonato per qualche secondo “Sei bellissima” di Loredana Berté, a dimostrazione di tutto l’affetto nei suoi confronti, gesto che ha stupefatto anche la stessa cantante.

La parte centrale dello spettacolo ha continuato a muoversi tra pop e dimensione coreografica, con “Caos”, accompagnata dalla presenza del corpo di ballo, e quindi “Atlantide”, brano colonna sonora del film “Non abbiamo bisogno di parole” del quale Sarah è anche attrice protagonista, che tanto successo ha riscosso negli scorsi mesi. Il brano della riedizione del disco “Met Gala”.

La scaletta ha poi proposto “Semplicemente”, “Maledetto ti amo” e “Desco”, fino al breve ed elegante estratto a cappella di “Viole e violini”, prima di tornare alla dimensione più ritmata con “Taki”, “Amarcord” e, naturalmente, “Sexy magica”.

Sarah ha infine salutato il pubblico con un semplice ma sentito “grazie Pescara, grazie a tutti”, chiedendo inoltre un applauso per i quattro ballerini che l’hanno accompagnata per alcuni brani sul palco. Un gesto che ha chiuso una performance fortemente orientata all’intrattenimento, che ha testimoniato il talento naturale da vera entertainer della giovane artista.

L’esibizione di Aiello

Dopo l’esplosione pop di Sarah, il palco ha cambiato registro con Aiello, che ha portato a Pescara una dimensione più introspettiva e cantautorale. Nel corso della parte di concerto seguita, l’artista ha infatti proposto brani come “La mia ultima storia”, “Domani torno”, “Tutto sbagliato” e “Fiammiferi”, delineando una sensibilità decisamente particolare e unica

Il suo percorso è proseguito con “Aspettiamo mattina”, “Sotto sotto”, “Come ti pare” e “Il cielo di Roma”, fino a “Giganti”, “Mille uragani” e “Sentimentale”. Una selezione di brani fra pop d’autore e quella componente emotiva che rappresenta uno degli elementi distintivi della scrittura di Aiello.

Ed è proprio nella distanza tra i due artisti che si può individuare uno degli elementi più interessanti della serata. Sarah Toscano ha puntato soprattutto sull’impatto immediato, sulla freschezza, sul ballo e sulla dimensione spettacolare; Aiello ha invece riportato l’attenzione sulla canzone e sulla sua componente più personale ed emotiva. Due linguaggi differenti, dunque, ma entrambi capaci di trovare un proprio spazio davanti al pubblico pescarese.

Il doppio appuntamento ha così confermato la vocazione del Festival Dannunziano a proporre linguaggi e sensibilità differenti all’interno dello stesso cartellone.

Anche stavolta Pescara e l’Abruzzo intero hanno risposto presente.

L’VIII Festival Dannunziano prosegue fino a domenica 6 settembre 2026.

Per il calendario completo degli eventi e per essere sempre aggiornati si rimanda al sito

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

