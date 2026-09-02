Enrico Frandino pubblica la silloge poetica “L’uomo di cenere”

Un intimo percorso sulla rinascita, il peso delle emozioni e l’ascolto dell’anima

“L’uomo di cenere” è l’opera poetica firmata da Enrico Frandino: un viaggio interiore che esplora il principio immateriale della vita, deviando l’attenzione dal pragmatismo e dai cliché della quotidianità per riscoprire il valore profondo dell’analisi dell’anima. Pubblicato da Ikonos Editore, il libro affronta con profonda delicatezza i temi dell’amore autentico, della vulnerabilità e della connessione terapeutica con la natura.

La poetica si snoda attorno al concetto di rinascita e consapevolezza; Frandino guida il lettore nella necessità di liberarsi dal peso del passato e delle proprie emozioni, lasciando che si trasformino in cenere per potersi rigenerare. Tra i componimenti di rilievo, spicca la poesia “Hanno ucciso un angelo“, con cui l’autore affronta una forte tematica sociale dedicando i suoi versi a tutte le vittime di femminicidio.

Lo stile evocativo e la sensibilità di Enrico Frandino regalano un’opera in cui l’esplorazione della fragilità umana si fonde con una dimensione trascendente, trasformando la scrittura in un potente strumento di cura e salvezza.

“Resta nel canto di un caldo sole d’estate,

sorridi con un raggio di luna,

sussurrami ti amo in una tempesta d’amore.”

– Dalla poesia “Gesto”

Enrico Frandino è nato a Mosso (BI) e scrive dall’età di 15 anni. Vanta la vittoria in oltre 100 concorsi internazionali ed è autore di successi editoriali come “Pittore dell’anima” (2004), con oltre 12.000 copie vendute, e “Le voci del silenzio” (2006), che gli è valso il titolo di “Poeta dell’anno 2007” da parte di una giuria internazionale. Oltre ad aver pubblicato la raccolta “Momenti” (2008), Frandino è formatore in corsi di scrittura creativa, collaboratore accademico e figura televisiva, già conduttore della rubrica “I rintocchi del cuore” nel programma “Eccellenze Italiane” su Odeon TV.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

