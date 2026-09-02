“All to You”, Mr. Pretty sceglie la via melodica: quando la dance racconta un sentimento

Il producer Davide Graziosi torna con un singolo che mette in dialogo romanticismo e cultura elettronica, cercando un punto d’incontro tra ascolto emotivo e immediatezza ritmica.



La musica dance non vive soltanto di drop, BPM e impatto da club. Da tempo l’elettronica ha imparato a utilizzare le proprie architetture sonore come strumenti narrativi, capaci di raccontare fragilità, desideri e relazioni con la stessa intensità di una canzone d’autore. “All to You”, nuovo singolo di Mr. Pretty in radio e sulle piattaforme digitali dal 2 settembre, si muove esattamente in questa direzione.

Dietro il nome Mr. Pretty c’è Davide Graziosi, DJ e producer cresciuto alle porte di Roma, artista che negli anni ha costruito una produzione volutamente trasversale. Il nuovo brano sceglie come centro una dichiarazione d’amore e la traduce in un linguaggio elettronico accessibile, melodico e coinvolgente. L’elemento più interessante è proprio la volontà di non trasformare il sentimento in qualcosa di enfatico: la delicatezza delle note viene sostenuta da un ritmo presente e riconoscibile, capace di dare al pezzo quella dinamica necessaria per funzionare tanto nell’ascolto personale quanto in un contesto più movimentato.

È una scelta coerente con un percorso artistico che non si è mai lasciato rinchiudere in un solo sottogenere. Graziosi compone il primo pezzo a quindici anni, ma è nel 2016 che inaugura ufficialmente la propria carriera con “Feelings”, EP dal titolo già indicativo di una certa attenzione alla dimensione emotiva. Negli anni successivi sperimenta la dance con “Happiness” e “Don’t Talk Shit”, si spinge verso la psy trance con “The Other Side” e “The Game”, quindi consolida una particolare affinità con l’electro house, terreno in cui aggressività sonora, divertimento e ritmo trovano un equilibrio efficace. “Just for Fun”, EP del 2022, rappresenta uno dei passaggi più chiari di questa fase.

Proprio per questo “All to You” non appare come una deviazione, ma come un’evoluzione. La componente romantica non sostituisce l’identità elettronica: la completa. Mr. Pretty sembra interessato a dimostrare che una produzione costruita per catturare il corpo può contemporaneamente rivolgersi alla parte più intima dell’ascoltatore. La ripetizione, la pulsazione e l’immediatezza tipiche del linguaggio dance diventano così strumenti per fissare un’emozione.

A sostenere questa capacità di leggere il rapporto tra suono e pubblico c’è anche una lunga esperienza dietro la consolle. Graziosi inizia i primi live set per eventi privati nel 2011 e nel 2019 consegue il diploma da DJ presso l’AID di Roma, perfezionando una tecnica maturata sul campo. Oggi si esibisce in diversi locali della movida romana, dimensione che inevitabilmente alimenta il suo modo di produrre.

“All to You” restituisce quindi il profilo di un artista che continua a esplorare le possibilità della musica elettronica senza perdere il gusto per la melodia. Una canzone d’amore, sì, ma filtrata attraverso sintetizzatori, groove e sensibilità da producer: il sentimento entra in pista e trova il proprio ritmo.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

