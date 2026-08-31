Ultimi giorni per visitare la mostra “Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis” al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

Con oltre 15.000 visitatori registrati fino ad oggi, la mostra conferma il proprio successo di pubblico. Curata da Alessandra Mauro e Roberto Koch con Suleima Autore, l’esposizione offre un’occasione inedita per esplorare la ricchezza della collezione di Valerio De Paolis, figura chiave del panorama cinematografico e distributivo italiano. Attraverso oltre cento fotografie di vari formati, riunite per la prima volta, la mostra propone un vero e proprio spettacolo per immagini, rievocando la suggestione delle storiche “lanterne magiche” antesignane del cinema.

Il percorso presenta una selezione di capolavori della fotografia internazionale articolata in tre nuclei tematici: Un’idea di donna, che mette a confronto le interpretazioni del corpo femminile attraverso gli scatti di fotografe e fotografi come Shirin Neshat, Cindy Sherman, Edward Weston e Henry Cartier-Bresson; Un’idea di spazio, focalizzato sui paesaggi urbani, con un ampio nucleo di lavori di Luigi Ghirri e Mimmo Jodice e preziosi scatti di David Hockney e Luigi Ontani; infine Lo spazio dell’arte, dove il dialogo tra installazioni e protagonisti delle avanguardie restituisce la complessità della ricerca contemporanea come in alcuni capolavori di Mario Schifano e Vera Lutter. L’esposizione chiuderà infatti al pubblico domenica 6 settembre 2026.