TRAGHETTO AFFONDATO A CIPRO NORD, ARRESTATI COMANDANTE ED EQUIPAGGIO: L’ACCUSA È DI POSSIBILE NEGLIGENZA

Una tragedia del mare scuote Cipro Nord e riporta drammaticamente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza della navigazione e delle responsabilità di chi ha il compito di garantire l’incolumità dei passeggeri. Un traghetto partito dal porto di Kyrenia, conosciuta anche come Girne, nella parte settentrionale dell’isola, si è capovolto ed è successivamente affondato poco dopo aver preso il largo. Il bilancio provvisorio comunicato dalle autorità parla di almeno otto vittime, diciassette dispersi e 242 persone sopravvissute. Numeri che potrebbero ancora cambiare mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle acque interessate dal naufragio. L’imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso intorno alle 12.10, quando si trovava a circa tre miglia dalla costa, segnalando un’infiltrazione d’acqua. Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo per raggiungere il traghetto e mettere in salvo il maggior numero possibile di persone. Il dramma ha assunto rapidamente anche una dimensione giudiziaria. Secondo quanto riferito dal premier dell’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, Ünal Üstel, il comandante e altri otto componenti dell’equipaggio sono stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta aperta per accertare eventuali responsabilità e possibili negligenze. Üstel ha assicurato che ogni aspetto dell’incidente sarà sottoposto ad approfondimento e che le autorità intendono verificare anche la più piccola eventuale omissione. Gli investigatori dovranno ora ricostruire minuto per minuto ciò che è avvenuto prima dell’affondamento: dalle condizioni tecniche della nave alle procedure seguite dall’equipaggio, fino alla rapidità con cui è stato dato l’allarme e sono state attivate le misure di emergenza. Sarà inoltre necessario comprendere l’origine dell’infiltrazione d’acqua segnalata dalla nave e stabilire se l’incidente potesse essere evitato o quantomeno contenuto. La Farnesina ha nel frattempo attivato i propri canali per verificare l’eventuale presenza di cittadini italiani tra le persone coinvolte. Sullo sfondo resta il dolore delle famiglie delle vittime e l’angoscia di chi attende ancora notizie dei dispersi. In queste ore ogni minuto può risultare decisivo e l’obiettivo prioritario rimane quello di individuare chi manca ancora all’appello. Soltanto dopo l’emergenza arriverà il momento delle responsabilità. Gli arresti non equivalgono naturalmente a una condanna e spetterà alle autorità competenti ricostruire i fatti e stabilire eventuali responsabilità individuali. Ma una tragedia di queste dimensioni impone risposte precise: perché un traghetto con centinaia di persone a bordo è affondato a pochi chilometri dalla costa e se esistessero segnali di pericolo che avrebbero potuto impedire che una normale traversata si trasformasse in una giornata di morte.

: TRAGHETTO AFFONDATO A CIPRO NORD, ARRESTATI COMANDANTE ED EQUIPAGGIO: L’ACCUSA È DI POSSIBILE NEGLIGENZA

: TRAGHETTO AFFONDATO A CIPRO NORD, ARRESTATI COMANDANTE ED EQUIPAGGIO: L’ACCUSA È DI POSSIBILE NEGLIGENZA

Michel Emi Maritato Giornalista, esperto in questioni Medio Orientali, corrispondente Gerolosomitano, psicologia giuridica e criminalità organizzata. More Posts