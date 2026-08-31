Tonon Group accelera: fatturato a 424 milioni, crescono i ricavi e i dipendenti

Un 2025 da incorniciare per Tonon Group, che spinge sull’acceleratore e registra indici economici e occupazionali in netta crescita. Il colosso delle costruzioni e dei materiali della relativa filiera chiude il bilancio consolidato toccando un fatturato di 424,9 milioni di euro (+9% rispetto ai 390,3 milioni del 2024) e un valore della produzione che raggiunge la quota dei 461,3 milioni di euro (+12% sull’anno precedente).

La crescita registrata nel 2025 è dovuta a molteplici fattori, tra gli altri: la conclusione di importanti appalti nella capogruppo Impresa Tonon; l’aumento dei volumi di vendita di calcestruzzo di oltre il 14% in Italia (+5% all’estero); l’incremento dei volumi di vendita dei bitumi di oltre l’8%.

A trainare l’espansione da +51 milioni sul valore della produzione è prima di tutto la capogruppo Impresa Tonon (+17,7 milioni), affiancata dalle performance di General Beton Triveneta (+7,9 milioni), Sintexcal (+6,9 milioni) e dal contributo delle controllate estere (+5,5 milioni). La redditività corre di pari passo con i volumi: l’Ebitda consolidato sfiora i 61 milioni di euro, segnando un balzo di 11 milioni rispetto al 2024. Un margine operativo lordo spinto principalmente dall’ottimo momento di General Beton Triveneta (+4,5 milioni), dalla capogruppo (+2,3 milioni), da Nord Est Logistica (+2 milioni) e dalle attività internazionali (+1,7 milioni). L’espansione industriale ha trovato immediato riscontro anche sul fronte occupazionale, con l’organico che a fine 2025 conta 934 collaboratori (+77 unità sul 2024).

“La capogruppo Impresa Tonon intende rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nei mercati del Nord Est Italia, consolidando la presenza nelle aree a maggiore dinamismo economico e immobiliare”, annuncia Giacomo Tonon, Consigliere Delegato allo Sviluppo. “In tale contesto, la strategia di crescita prevede la partecipazione a operazioni di maggiore scala e complessità, con particolare attenzione a iniziative di rigenerazione urbana e a progetti sviluppati anche attraverso gli strumenti del partenariato pubblico-privato, ritenuti fondamentali per la creazione di valore sostenibile e di lungo periodo”.

Il Consiglio di Amministrazione di Impresa Tonon aggiunge: “La capogruppo mira a consolidare il proprio ritorno sul mercato lombardo, con un focus particolare sull’area metropolitana di Milano, che continua a rappresentare uno dei principali poli di attrazione per investimenti immobiliari e infrastrutturali. Analoga rilevanza strategica assume l’interesse al mercato romano, caratterizzato da una crescente vivacità del settore real estate e da significative opportunità di sviluppo nei comparti residenziale, direzionale e dei servizi, anche in relazione ai processi di riqualificazione urbana in corso”.

Nel primo semestre del 2026, Impresa Tonon ha confermato gli importanti risultati conseguiti nel 2025, mantenendo livelli di produzione coerenti con gli obiettivi aziendali. In particolare, si evidenzia come General Beton Triveneta sia in linea con il dato del primo semestre 2025 in termini di valore della produzione e di risultato ante imposte, mentre – sempre a giugno 2026 – Sintexcal e Valli Zabban rispetto al primo semestre del 2025 registrano una crescita sia in termini di valore della produzione (+17% Sintexcal e +32% Valli Zabban) sia in termini di risultato ante imposte (+48% Sintexcal e +306% Valli Zabban).