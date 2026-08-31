Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: appuntamenti dal 28 agosto al 10 settembre 2026

Dal 28 agosto al 10 settembre si rinnova il calendario delle attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con un’offerta che affianca alle mostre in corso visite sul territorio, percorsi tematici ed eventi dedicati.

Tra gli appuntamenti di punta del periodo proseguono al Museo dell’Ara Pacis le esperienze immersive serali con L’Ara si rivela, progetto multimediale che offre una visione inedita e coinvolgente del celebre monumento augusteo. Attraverso la tecnica del videomapping per ricreare le policromie originali, il percorso si snoda attorno al recinto dell’Ara, con un passaggio nell’ambulacro interno che circonda l’altare; prendendo le mosse dal fronte principale, la visita approfondisce i fregi dei lati lunghi (Nord e Sud) per concludersi sul prospetto posteriore. Il racconto è accompagnato da una narrazione in cuffia (in italiano, inglese, francese e spagnolo) e arricchito da musiche e suggestioni sonore. La visita è fruibile ogni venerdì, sabato e domenica in tre turni (ore 21.00, 22.00 e 23.00, massimo 40 partecipanti a turno). Biglietti pre-acquistabili su www.arapacis.it/it/mostra-evento/l-ara-si-rivela.

Nell’area archeologica del Circo Massimo (aperta dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00), si svolgeranno regolarmente le visite in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience: dal martedì alla domenica, con partenza ogni 15 minuti, dalle 16.30 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.20). www.circomaximoexperience.it.

A Villa Torlonia, sono sempre visitabili il Bunker e i rifugi antiaerei, realizzati sotto il Casino Nobile durante la Seconda guerra mondiale. Le visite per i singoli sono in programma: sabato 29 agosto alle 11.00 (in inglese) e alle 17.00; domenica 30 agosto e domenica 6 settembre alle 10.00 e alle 17.00; sabato 5 settembre alle 11.00 (in inglese), alle 16.00 e alle 17.00. Per i gruppi (con guide disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) le visite si svolgono da martedì a venerdì alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00; sabato 29 agosto e 5 settembre alle 12.00 e alle 14.00; domenica 30 agosto e 6 settembre alle 15.00 e alle 16.00. Acquisto biglietti on line su museiincomuneroma.vivaticket.it.

Sempre a Villa Torlonia, dal 1° settembre torna visitabile il complesso della Serra Moresca, progettato intorno al 1839 dall’architetto Giuseppe Jappelli per il principe Alessandro Torlonia. Le visite si svolgono dal martedì alla domenica (ore 10.00-19.00, ultimo ingresso alle ore 18.20). Nella visita è compreso anche l’accesso alla Torre Moresca accompagnati dal personale di sala. Preacquisto online su museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/musei-di-villa-torlonia/2385 o acquisto in loco presso la biglietteria del Casino Nobile e della Serra Moresca.

Nell’ambito di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione –, per le Passeggiate Romane, martedì 1° settembre (ore 9.30) l’itinerario Il Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana condurrà alla scoperta della struttura cinquecentesca attribuita ad Antonio da Sangallo il Giovane. Con partenza dal termine di via Lucio Fabio Cilone, il percorso costeggia l’interno del tracciato delle Mura Aureliane fino alla fortezza, con uscita su via di Porta Ardeatina tramite la scala originale di collegamento (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-64

Per il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card), giovedì 10 settembre alle 17.00, al Museo di Roma in Trastevere la fotografa Matilde Damele incontrerà il pubblico per presentare gli scatti realizzati durante i quindici anni trascorsi nella Grande Mela, dal 1999 al 2014, ora esposti nell’ambito della mostra New York (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-visita-alla-mostra-new-york-0