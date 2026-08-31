“Incontri ravvicinati” tra festival premi, musica e progetti al Cinevillage notte di cinema- Parco Marconi per il talk cine chiacchiere di Riccardo Ferrero

Si è concluso con grande successo a Notti di Cinema-Parco Tevere Marconi a Roma, l’ultimo appuntamento della stagione di Cine Chiacchiere talk Show, ideato e condotto da Riccardo Ferrero, che ha riscosso un grande successo di pubblico, dedicando questo evento a coloro che organizzano festival, premi, produzioni, musica ed arte in genere. Significativi i temi trattati, aneddoti di come si organizza un Evento, di quanto lavoro c’è dietro le quinte, quanto sia determinante la passione e fare squadra con le altre manifestazioni senza concorrenza, unendo le forze si possono raggiungere risultati inaspettati. Questo messaggio vale anche per l’arte in genere, la musica, artisti, registi, produzioni, manager.

Inoltre tutti i partecipanti hanno annunciato i loro prossimi imminenti progetti:

Francesca Piggianelli, Direttore artistico di vari importanti Festival, Premi e di Filmare film Festival che si terrà in Calabria dal 25 al 27 settembre, inoltre in preparazione di Ostia Film Festival Italiano e la rassegna i Grandi del Cinema. Saverio Vallone, presente con la figlia Caterina Vallone, giovane e promettente attrice, Direttore del Premio Raf Vallone in collaborazione con Francesca Piggianelli che si terrà nell’ambito del Tropea Film Festival dal20 al 26 settembre. Federico Paolini Direttore artistico di festival e di Aprilia Film Festival che si terrà dal 19 al 20 settembre al cinema Lux di Aprilia ed il Crew Film Festival che si terrà dal 6 all’8 novembre al Cineclub di Roma. Daniele Urciuolo produttore e direttore artistico di vari Festival, ha annunciato con Roberta Nardi, press office ed organizzatrice, un importante evento l’8 settembre alle ore 19:00 negli Spazi Giornate degli Autori, il Talk “Il potere del Cineturismo e del Made in Italy” in collaborazione con Giffoni Hub e WeShort nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia. Daniela Giordano Presidente di U.N.I.T.A, attrice e regista, Presidente di giuria, sezione cortometraggi del Premio Atena Nike, direttore artistico Giampietro Preziosa, la presentazione avverrà a Venezia l’11 settembre alle ore 13:00 presso Terrazza Campari. Inoltre la brava artista poliedrica è in preparazione con tre progetti importanti, una serie, un documentario ed un cortometraggio. Sara Ceracchi, attrice e regista, tra i vari progetti sta lavorando alla scrittura della sua Serie di animazione SKYLIFE, per la quale è assegnataria dei contributi selettivi. Corde Scoperte, un duo musicale composto da Laura Mirò e Daniele Savelli che ci hanno incantato con un mini live, tra i vari progetti imminenti, il 5 settembre si esibiranno a Roma, al Parco Tiburtino III “Un viaggio tra cantautori italiani e brani originali” Tra i vari ospiti Niccolò Carosi, noto consulente artistico, condurrà il 24 settembre alla ore 16:00 il Premio “Tracce e Visioni, che si terrà a Roma, presso Palazzo Senatorio in Campidoglio, Sala Carroccio.

Al termine a sorpresa è stato premiato con una targa dell’associazione Culturale Romarteventi Riccardo Ferrero come riconoscimento per il grande successo degli incontri, per la sua bravura, professionalità e come augurio per il suo prossimo film come regista in preparazione.