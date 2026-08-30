TAJANI TELEFONA A DI BATTISTA RICOVERATO A CUBA: «È COMBATTIVO, LO ASPETTO IN ITALIA».

Una telefonata che supera le distanze politiche e riporta al centro il valore della solidarietà personale e istituzionale. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha parlato telefonicamente con Alessandro Di Battista, ricoverato all’Avana dopo il grave malore accusato durante la sua permanenza a Cuba. Secondo quanto riferito da fonti della Farnesina, Tajani ha trovato l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle combattivo nel tono e con il morale non piegato dalla difficile situazione. Il ministro gli ha espresso vicinanza e ha assicurato l’assistenza delle istituzioni italiane, ribadendo che il governo farà quanto necessario per lui così come deve essere fatto per qualsiasi cittadino italiano che si trovi in condizioni analoghe all’estero. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage quando venerdì ha accusato un forte mal di testa seguito da un grave malore. Ricoverato inizialmente a Santa Clara, è stato successivamente trasferito all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana. Dopo alcune ore nelle quali era rimasto privo di sensi, aveva ripreso conoscenza e, una volta arrivato nella capitale, risultava lucido e in grado di rispondere alle domande dei medici. La conversazione con Tajani non si è limitata alle condizioni personali dell’ex deputato. Il ministro, ricordando anche la propria esperienza giornalistica, gli ha chiesto quale fosse l’oggetto del lavoro che stava realizzando nell’isola. Di Battista ha parlato della situazione cubana e della necessità, dal suo punto di vista, di aiutare la popolazione. Il colloquio si è quindi trasformato per alcuni minuti in un confronto su Cuba, quasi a testimoniare come la passione politica non sia venuta meno neppure dal letto dell’ospedale. Tajani ha concluso esprimendo il desiderio di rivederlo presto in Italia, con una frase dal forte significato umano: tornare anche a discutere e a dividersi politicamente, ma non sulla solidarietà tra italiani e sulla necessità di costruire percorsi di pace. Di Battista, dal canto suo, ha fatto arrivare attraverso i social un messaggio rassicurante ai numerosi sostenitori e conoscenti che gli stanno manifestando vicinanza: farà tutto il possibile per tornare presto. La vicenda personale dell’ex parlamentare ha così prodotto un’immagine rara nella politica italiana: due protagonisti provenienti da esperienze e culture politiche profondamente differenti che, davanti a una situazione di difficoltà, mettono da parte la contrapposizione. È anche questo il significato istituzionale della telefonata. La tutela di un cittadino italiano all’estero non può dipendere dall’appartenenza politica, dalle opinioni espresse o dalle battaglie condotte in passato. Su questo principio Tajani ha voluto essere esplicito. Le divergenze torneranno quando Di Battista sarà nuovamente in Italia e potrà riprendere la propria attività. Oggi, invece, l’attenzione resta concentrata sulle sue condizioni e sull’auspicio di un pieno recupero. Per una volta, almeno davanti alla fragilità della condizione umana, la politica lascia spazio alla solidarietà.

Michel Emi Maritato Giornalista, esperto in questioni Medio Orientali, corrispondente Gerolosomitano, psicologia giuridica e criminalità organizzata. More Posts