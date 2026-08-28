Borse europee in rialzo, mercati prudenti tra tassi, inflazione e tensioni geopolitiche

MILANO – Avvio positivo, seppure improntato alla prudenza, per le principali Borse europee nella seduta di venerdì 28 agosto. I listini del Vecchio Continente provano a consolidare il recupero delle ultime giornate, sostenuti dai titoli finanziari, tecnologici ed energetici, mentre gli investitori continuano a monitorare le indicazioni provenienti dalle banche centrali e le persistenti tensioni geopolitiche.Nelle prime contrattazioni Francoforte e Madrid hanno guidato i rialzi con un progresso dello 0,8%, seguite da Londra e Parigi, entrambe in crescita dello 0,5%. Più contenuto l’avanzamento di Amsterdam, che ha aperto con un incremento dello 0,3%. Un quadro moderatamente favorevole, dunque, che conferma una maggiore propensione al rischio, senza tuttavia cancellare le numerose incognite presenti sullo scenario internazionale. ⁠L’indice paneuropeo Stoxx 600 ha registrato un rialzo vicino allo 0,6%, avviandosi verso il primo bilancio settimanale positivo dopo due settimane consecutive di flessione. A sostenere il mercato è stato soprattutto il recupero della Borsa di Parigi, reduce dalle vendite provocate dalle preoccupazioni per il futuro politico e fiscale della Francia. In evidenza i principali istituti di credito francesi, mentre il Cac 40 ha tentato di allontanarsi dai minimi dell’ultimo mese.La cautela resta però la parola d’ordine. Gli operatori attendono nuove indicazioni dalla Federal Reserve per comprendere quale direzione assumerà la politica monetaria statunitense nei prossimi mesi. Inflazione ancora resistente, rendimenti obbligazionari elevati e andamento del mercato del lavoro rendono particolarmente complessa ogni decisione sui tassi. Un eventuale nuovo irrigidimento monetario potrebbe rallentare l’economia e ridurre la liquidità disponibile sui mercati, con conseguenze immediate sulle valutazioni azionarie.Anche in Europa l’attenzione rimane concentrata sulle prossime mosse della Banca centrale europea. Il rialzo dei prezzi energetici e le tensioni sulle rotte commerciali internazionali rappresentano fattori capaci di riaccendere l’inflazione, proprio mentre famiglie e imprese continuano a fare i conti con un costo del denaro superiore rispetto agli anni precedenti. Le Borse si trovano così divise tra il sostegno proveniente dai risultati societari e il timore che condizioni finanziarie restrittive possano frenare investimenti e consumi.Un contributo positivo è arrivato dal comparto tecnologico, sostenuto dai risultati e dalle prospettive di crescita delle grandi aziende internazionali legate all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori. La domanda di infrastrutture digitali, processori avanzati e centri di elaborazione continua infatti ad alimentare le aspettative degli investitori. Restano tuttavia dubbi sulle valutazioni raggiunte da numerosi titoli del settore, ormai molto elevate e quindi maggiormente esposte a improvvise correzioni.Sul fronte delle materie prime, il petrolio continua a rappresentare uno degli indicatori più osservati. Il Brent si è attestato intorno agli 89 dollari al barile, dopo una settimana caratterizzata da un calo superiore al 5%. La diminuzione dei prezzi del greggio contribuisce ad alleggerire le pressioni inflazionistiche e offre sostegno alle aziende maggiormente dipendenti dall’energia, ma il quadro rimane fragile a causa delle tensioni in Medio Oriente e dei rischi per la sicurezza dei traffici nel Golfo. L’apertura in rialzo delle piazze europee rappresenta dunque un segnale incoraggiante, ma non ancora sufficiente per parlare di una fase stabilmente espansiva. I mercati si preparano a un settembre particolarmente delicato, segnato dalle riunioni delle banche centrali, dai dati sull’inflazione, dalle tensioni commerciali e dalle scadenze politiche di diversi Paesi europei.La giornata potrebbe quindi essere caratterizzata da oscillazioni e improvvisi cambi di direzione. Gli investitori cercano conferme sulla capacità delle economie occidentali di continuare a crescere senza alimentare una nuova spirale dei prezzi. Per il momento prevale un moderato ottimismo: l’Europa avanza, ma lo fa con prudenza, consapevole che l’equilibrio tra crescita, inflazione e stabilità geopolitica resta estremamente sottile.

Michel Emi Maritato Giornalista, esperto in questioni Medio Orientali, corrispondente Gerolosomitano, psicologia giuridica e criminalità organizzata. More Posts