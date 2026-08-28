A Manoppello Scalo torna la Festa Rossa: il programma della tre giorni, tra musica, politica e solidarietà.

L’appuntamento parte da oggi a domenica 30 agosto in Piazza Zambra, con tre giornate che registra in meravigliosa simbiosi, politica, solidarietà e convivialità.

L’organizzazione dell’evento è curata dal Circolo di Rifondazione Comunista “R. Iezzi” di Manoppello, che ha scelto come argomenti principali da trattare i temi della pace, dell’internazionalismo, del lavoro e della salute, con un deciso “no al riarmo”.

E’ appena il caso di sottolineare che saranno attenzionati anche il dibattito politico, locale, nazionale e internazionale, in vista delle prossime elezioni politiche.

L’agenda propone durante la Festa Rossa anche la vocazione dell’Italia alla Pace, la contrarietà alla guerra e al riarmo con estensione ai problemi sociali esistenti, quali il carovita, e implementare l’attenzione politica sui salari, il lavoro e la sanità pubblica.

A Manoppello Scalo torna la Festa Rossa: il programma della manifestazione

Apriranno i lavori alle ore 19 il primo giorno i co-segretari del Circolo, Clelia Leone e Piernicola Papa, e del segretario provinciale Prc-Se Pescara, Riziero Zaccagnini. A seguire concerto dei Gang che stanno girando in lungo e in largo l’Italia con il loro “Fra silenzi e spari tour”.

La formazione marchigiana, nata sul finire degli anni Settanta come Paper’s Gang e inizialmente influenzata dalla scena punk e dai Clash, ha successivamente sviluppato un percorso sempre più vicino al folk e al combat rock. A oggi la discografia del gruppo comprende decine di album tra cui i celebri “Le radici e le ali” e “Storie d’Italia”.

Sabato 29 agosto sarà invece dedicato al dibattito sulla politica locale ed i relativi problemi, con l’intervento di Barbara Toppi, consigliera comunale e capogruppo de L’Alternativa a Manoppello.

La serata proseguirà alle 21.30 con il concerto a ingresso libero di C.U.B.A. CABBAL & DJ ELLE – P + SICARIO (Ferramenta Hardcore) che si esibiranno in un appuntamento all’insegna della militanza e della denuncia sociale.

La conclusione domenica 30 agosto 2026

La Festa Rossa si concluderà domenica 30 agosto, con un prestigioso programma.

Alle 19:00 infatti, si terrà il dibattito “Pace e internazionalismo, lavoro e salute: no al riarmo! Dalle leggi di iniziativa popolare al fronte costituzionale, democratico e antifascista”. All’incontro interverranno Renato Di Nicola, Walter Rapattoni, Lucio Cipollini, Antonio Tiberio, Viola Arcuri e Corrado Di Sante.

Il termine della La Festa Rossa partirà alle 22:00 con la “Cantata per Francesco Guccini”, cantautore scomparso appena qualche giorno fa che ha scritto pagine indelebili della canzone italiana (tra i suoi più grandi successi “La locomotiva” e “L’avvelenata”.

Altre iniziative in programma

Durante tutte le serate è stata promossa una raccolta fondi a favore dell’associazione Gazzella OdV, impegnata a Gaza a sostegno delle vittime del conflitto, e dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, a sostegno della popolazione cubana.

Naturalmente è assicurata la presenza di numerosi stand gastronomici, la lotteria dei fiori e i giochi gonfiabili dedicati ai bambini.

Nel corso della manifestazione verrà attivata la raccolta di firme per le leggi di iniziativa popolare dedicate alla tassazione dei grandi patrimoni, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla sanità pubblica e alla difesa popolare non violenta.

Tre giorni, dunque, in cui musica, confronto politico, solidarietà e momenti di socialità torneranno a incontrarsi nel cuore di Manoppello Scalo in una manifestazione politica. sociale e culturale.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono infine disponibili sulla pagina facebook “Festa Rossa Manoppello”.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

