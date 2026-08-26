Roma. Dal “fortino” blindato allo spaccio su strada: 7 arresti della Polizia di Stato

Dalle roccaforti domestiche trasformate in basi operative, blindate da sistemi di videosorveglianza e gestite attraverso comunicazioni criptate, alle dosi “colorate” pronte per la consegna: è il volto mutevole dello spaccio nella Capitale emerso dagli ultimi interventi della Polizia di Stato, che hanno portato a sette arresti ed al sequestro di oltre 150 involucri di droga, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il primo blitz è scattato nel quartiere Primavalle, dove gli agenti del XIV Distretto di P.S. hanno stanato un vero e proprio “fortino” dello spaccio. A tradire un sessantaseienne romano è stato l’andirivieni di consumatori nell’appartamento, “blindato” da un sistema di videosorveglianza abusivo, installato per monitorare il perimetro della palazzina. L’uomo, fermato all’uscita, è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari sui quali era installata un’applicazione di messaggistica istantanea centralizzata, in grado di consentire chat e chiamate crittografate. All’interno dell’abitazione, il fiuto dell’unità cinofila antidroga ha portato alla scoperta di oltre 30 grammi di cocaina in dosi già preconfezionate, oltre a materiale per la pesatura e la lavorazione della sostanza per la trasformazione in crack. Al termine dell’intervento è stato inoltre disinstallato il sistema di videosorveglianza non autorizzato.

Lungo le strade della Magliana, invece, un controllo delle Volanti ha portato all’arresto di due ventiquattrenni di origini albanesi. Il controllo del veicolo ha consentito di individuare, sul tappetino lato passeggero, tre dosi di cocaina mentre nella loro disponibilità sono stati rinvenuti complessivamente 315 euro in contanti. Gli accertamenti sono stati estesi alle rispettive abitazioni, dove all’interno di un portaocchiali sono stati recuperati 22 involucri di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 33 grammi. In un barattolo di vetro erano, invece, custoditi un involucro di marijuana e uno di hashish. La perquisizione ha inoltre consentito di sequestrare 4.350 euro in banconote di diverso taglio e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Un ulteriore arresto è maturato in zona Fonte Ostiense, dove gli agenti del IX Distretto di P.S. Esposizione hanno intercettato e bloccato un sessantenne romano che, nel tentativo di disfarsi di un borsellino lanciandolo dal finestrino, ha perso il controllo dell’auto. Al suo interno sono stati recuperati 44 involucri di cocaina, suddivisi in tre colori in relazione al peso, oltre a cinque involucri di hashish. Nel corso della perquisizione personale l’uomo avrebbe altresì opposto resistenza nel tentativo di liberarsi di un’ulteriore dose nascosta nella tasca. Nella sua disponibilità sono stati infine trovati 195 euro in contanti.

Segue invece una dinamica riconducibile al drug delivery l’intervento di due agenti liberi dal servizio, appartenenti ai Commissariati di P.S. Appio Nuovo e Colombo.

In zona Tuscolana, i due poliziotti hanno intercettato un quarantasettenne romano dopo aver notato uno strano movimento tra l’uomo, a bordo di un’auto, ed un gruppo di consumatori della zona. Nel sedile posteriore sono stati trovati 38 involucri di cocaina, 125 euro e due telefoni cellulari.

Completano il bilancio gli arresti maturati nell’ambito di distinti controlli su strada.

In viale Cristoforo Colombo, gli agenti delle Volanti hanno fermato un’auto a noleggio con a bordo un sessantaquattrenne romano che trasportava sul sedile posteriore, all’interno di una tracolla, 27 involucri di cocaina, suddivisi per colore, oltre a 160 euro in contanti.

In via Laurentina, infine, gli agenti dell’VIII Distretto di P.S. Tor Carbone hanno arrestato un trentanovenne romano, che nascondeva sotto il volante 16 dosi di cocaina e due involucri di hashish.