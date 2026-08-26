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Gran finale a Cinevillage: notti di cinema Parco Tevere Marconi

DiAgata Giuliano

Ago 26, 2026

Gran finale a Notti di Cinema-Parco Tevere Marconi il 29 agosto alle ore 19:30 per l’ultimo appuntamento della stagione di Cine Chiacchiere talk Show ideato e condotto da Riccardo Ferrero, che ha riscosso un grande successo  di pubblico, con incontri e dibattiti su vari temi del cinema, teatro, musica, cultura, maestranze, e che ha visto la presenza di numerosi artisti, registi, produttori, musicisti, addetti ai lavori, personaggi dello spettacolo e dell’arte in genere.

Questo evento speciale sarà dedicato a Festival e Premi, per raccontare il dietro le quinte del grande lavoro di queste manifestazioni, con la partecipazione di Francesca Piggianelli Presidente di Romarteventi, direttore artistico di alcuni Premi e Festival tra cui Premio Anna Magnani, Roma Videoclip, Filmare, Ostia Film Festival Italiano, Daniele Urciuolo, Direttore Fara Film Festival e Formia Film Festival e produttore, Federico Paolini,Direttore Aprilia Film Festival e Vitorchiano Film Festival, Saverio Vallone,attore e direttore del Premio Raf Vallone. Inoltre saranno presenti autorevoli ospiti che hanno partecipato anche a numerosi festival con le loro opere cinematografiche, teatrali e musicali,tra cui Daniela Giordano, attrice, regista e produttrice, Sara Ceracchi, regista e sceneggiatrice, per il cinema incontra la musica un live music di Corde Scoperte (Laura Mirò e Daniele Savelli) che hanno partecipato anche a numerosi festival con le loro opere cinematografiche, teatrali e musicali.

L’accompagnamento musicale sarà a cura di Ugo Mangini. Sono attesi tanti ospiti di rilievo, direttori di Premi e Festival, artisti, maestranze e giornalisti che parteciperanno all’incontro.  Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Seguirà a pagamento il film di Steven Spielberg Disclosure Day

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