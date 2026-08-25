Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Intelligenza artificiale da governare, sia sostegno all’uomo”

“L’intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo e, proprio per questo, non può essere affrontata né con paura né con entusiasmo acritico. È necessario adottare una prospettiva sociale e civile, capace di mettere al centro la persona e il bene della comunità. L’intelligenza artificiale – dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune – deve essere governata e disciplinata attraverso regole chiare, condivise e realmente efficaci. La tecnologia può rappresentare una straordinaria opportunità, ma non deve mai sostituire la responsabilità, la sensibilità e la capacità di giudizio dell’essere umano. Deve essere uno strumento al servizio delle persone e un sostegno all’azione umana, non un suo sostituto”. Secondo Tiso, è fondamentale “evitare che l’innovazione tecnologica produca nuove disuguaglianze, marginalizzazione o una progressiva perdita di autonomia e pensiero critico. Dobbiamo accompagnare questa trasformazione con un grande investimento culturale – prosegue – perché non basta introdurre l’IA nei luoghi di lavoro, nella scuola, nella pubblica amministrazione e nella vita quotidiana: bisogna insegnare a utilizzarla con consapevolezza, responsabilità ed equilibrio. Serve un intervento importante delle istituzioni – conclude Tiso – per definire limiti, garanzie e responsabilità, tutelando i cittadini e, soprattutto, le fasce più fragili. L’innovazione ha valore quando migliora la qualità della vita e rafforza la società. Il progresso non può essere misurato soltanto dalla potenza degli algoritmi, ma dalla capacità di mantenere l’uomo al centro”.