Banda Osiris a Castelbasso: il report del concerto del 31 luglio 2026.

Venerdì 31 Luglio 2026, è andato in scena, nell’incantevole borgo di Castelbasso, in provincia di Teramo, lo spettacolo ” Le dolenti note – Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti” della Banda Osiris.

Questo show, assurdo e geniale, prende spunto dall’omonimo libro pubblicato dal quartetto vercellese.

La Banda Osiris è infatti da sempre mirabile rappresentante del genere che unisce humor surreale, teatro dell’assurdo e mimico, alla musica, eseguita con maestria e disarticolato virtuosismo.

Banda Osiris a Castelbasso: il report del concerto del 31 luglio 2026

L’esibizione del quartetto ha come tema centrale il contenuto del loro libro. Si tratta di uno stralunato manuale (ma con elementi di amara verità) per dissuadere i lettori dal voler intraprendere la carriera di professionista della musica.

La Banda Osiris ha infatti eseguito sketches memorabili, tra i quali occorre mensionare:

“Gli strumenti che ognuno dovrebbe evitare di studiare”;

” La parodia delle virtù attribuite alla musica dei Beatles”;

“La morte del cigno”;

“La loro personalissima esplorazione dei vari generi musicali”;

“La divertentissima versione di Pigliate na Pastiglia di Carosone”.



I quattro polistrumentisti della Banda Osiris (Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone e Giancarlo Macrì) hanno inoltre immerso gli spettatori in un viaggio attraverso rivisitazioni irriverenti e dissacranti di grandi autori a partire da Čajkovskij per arrivare ai Beatles, passando per Buscaglione, caratterizzate da una tecnica sopraffina, che prende spunto da Chaty Berberian e che consente loro di smontare e rimodulare i brani in maniera oniricamente comica.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, pur partendo da una ironica denuncia sulla precarietà della carriera di musicista e sulle frustrazioni, che essa necessariamente potrà provocare, in realtà sottende un atto di amore per la musica e il mestiere di musicista.

Il pubblico presente si è reso molto partecipe della performance della Banda Osiris, divertendosi e decretando un saluto finale con fragorosi applausi per un arrivederci. Magari sempre nello splendido borgo di Castelbasso, vero gioiello della cultura in Abruzzo.

Si ringrazia per la cortese collaborazione Costantino Di Bartolomeo

Foto di Rossella D’Arcangelo

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

