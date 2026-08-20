Agricoltura, Accademia Iniziativa Comune: “Siccità è problema prioritario da risolvere”

“La siccità è uno dei problemi ambientali più gravi degli ultimi anni e rappresenta senza dubbio una seria minaccia anche per il settore agricolo. Le precipitazioni sempre più scarse e le temperature elevate infatti rischiano di ridurre la disponibilità di acqua, indispensabile per la crescita delle colture e per l’allevamento degli animali. Questo fenomeno è ormai strettamente legato pure ai cambiamenti climatici e richiede interventi concreti per limitarne gli effetti negativi. Che fare, dunque? Per affrontare questa sfida è necessario adottare pratiche agricole più sostenibili. Tra le soluzioni più efficaci vi potrebbero essere il risparmio idrico, l’utilizzo di sistemi di irrigazione a goccia, la raccolta dell’acqua piovana, la coltivazione di varietà più resistenti alla siccità e una gestione attenta delle risorse naturali. E in questo contesto, le istituzioni hanno un ruolo importante nel sostenere gli agricoltori e promuovere politiche di tutela dell’ambiente. La siccità rappresenta una delle principali sfide per l’agricoltura del presente e del futuro. Proteggere le risorse idriche e adottare metodi di coltivazione sostenibili è fondamentale per garantire raccolti sufficienti, tutelare il lavoro degli agricoltori e assicurare cibo alle generazioni future. Solo attraverso l’impegno di cittadini, agricoltori e istituzioni sarà possibile affrontare efficacemente questo problema”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.