VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Giustizia Roma

Roma: Polizia di Stato appone sigilli ad un esercizio di vicinato al Tufello, resterà chiuso per i prossimi 10 giorni

DiAgata Giuliano

Ago 19, 2026

Resterà chiuso per i prossimi dieci giorni un esercizio di vicinato nel quartiere Tufello, in cui ragazzi minorenni avevano acquistato bevande alcoliche e superalcoliche. La Polizia di Stato ha inoltre denunciato il titolare proprio per la vendita di alcolici a minori anche di 16 anni.Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Roma ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., al termine di un’indagine degli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara.  

Gli accertamenti sono iniziati dopo il ricovero in ospedale, in prognosi riservata, di un ragazzo giunto al Pronto soccorso, il 18 luglio, in stato comatoso per abuso etilico e conseguente trauma cranico.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sera precedente, il giovane, in compagnia di altri coetanei, si sarebbe recato nell’esercizio dove avrebbe acquistato una bottiglia di Vodka senza che il titolare gli chiedesse un documento né, tantomeno, gli rivolgesse domande sulla sua età.Una volta uscito in strada, avrebbe iniziato a bere fino a sentirsi male e cadere a terra sbattendo la testa sul marciapiede. In quelle condizioni era stato poi soccorso dagli amici e dal personale del 118.

Al termine degli accertamenti, per il titolare dell’esercizio è scattata la sospensione dell’attività per i prossimi 10 giorni ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., nonché la denuncia all’Autorità giudiziaria per somministrazione alcolica a minori.Sono stati gli stessi agenti del III Distretto Fidene-Serpentara ad apporre i sigilli all’esercizio.

Agata Giuliano

More Posts

Di Agata Giuliano

Articoli correlati

News Politica Roma

Maritato Fi :”Atto intimidatorio inaccettabile: ferma condanna contro ogni forma di violenza e degrado”

Lug 30, 2026 Agata Giuliano
News Roma

Nati 5 fennec al Bioparco di Roma

Lug 30, 2026 Agata Giuliano
Cronaca Giustizia Roma

Stazione Tiburtina. Salvato con un ordine al “fast food”: la Polizia di Stato rintraccia in stazione un uomo che aveva minacciato il suicidio sull’app YouPol

Lug 21, 2026 Agata Giuliano

You missed

News

Agricoltura, Accademia Iniziativa Comune: “Siccità è problema prioritario da risolvere”

20 Agosto 2026 Marco Montini
Arte Musica e Letteratura News

Banda Osiris a Castelbasso: il report

20 Agosto 2026 Marco Vittoria
Giustizia Roma

Roma: Polizia di Stato appone sigilli ad un esercizio di vicinato al Tufello, resterà chiuso per i prossimi 10 giorni

19 Agosto 2026 Agata Giuliano
Ambiente News Ricerca Salute e benessere

Particelle ultrafini: rischio per il cuore anche se l’aria è a norma

19 Agosto 2026 Agata Giuliano