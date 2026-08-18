​Tra i vicoli acciottolati e il fascino senza tempo di uno dei quartieri più iconici della Capitale, c’è uno scorcio di Trastevere che custodisce l’anima più vera della cucina romana.

In Via della Luce 5, al riparo dal trambusto strettamente turistico, sorge l’Antico Carbone, un’oasi del gusto che sta conquistando il cuore e il palato di romani e viaggiatori alla ricerca della vera romanità.

​Varcare la soglia dell’Antico Carbone significa essere avvolti da un calore raro e sincero. L’accoglienza qui è viva, verace e spontanea, grazie a uno staff capace di distinguersi per empatia e simpatia contagiosa, facendo sentire ogni ospite come a casa di vecchi amici. È la classica atmosfera conviviale trasteverina d’un tempo, sapientemente custodita e arricchita da una cura impeccabile per il servizio.

​La vera protagonista resta tuttavia la materia prima, elevata ad arte da una proposta culinaria che rende un tributo d’amore ai grandi classici capitolini. I tonnarelli fatti in casa rappresentano il fiore all’occhiello della cucina, passando da una Carbonara cremosa impreziosita da un guanciale croccante fino alla Cacio e Pepe con carciofi. La vera Gemma del menù è rappresentata dai celebri Ravioli “Antico Carbone”, uno squisito scrigno ripieno di carciofi e servito con baccalà, pomodorini e stracciatella fresca.

​Anche sul fronte dei secondi la tradizione parla chiaro, con ricette che richiedono la pazienza e il tempo di una volta come la Coda alla vaccinara a lenta cottura, la parmigiana di melanzane o l’ossobuco, affiancate da pinse fragranti arricchite dai profumi del territorio.

​Questa travolgente passione per la buona tavola si riflette quotidianamente anche sul canale Instagram del locale (@anticocarbone.roma), dove il ristorante mostra con orgoglio il dietro le quinte della propria cucina, tra il vapore che sale dalle padelle, le mani al lavoro sulla pasta fresca e i sorrisi di una brigata che ha fatto dell’ospitalità la propria missione.