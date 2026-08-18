Successo per la Notte Blu a Trevignano Romano: “Quando l’arte si ferma in strada” conquista il pubblico
La magia del centro storico di Trevignano Romano si è accesa per uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Trevignano Summer Fest.
Nella serata di sabato 1° agosto, in occasione della Notte Blu, la caratteristica Piazzetta dello Scambio si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto di rara suggestione, accogliendo un pubblico numeroso ed entusiasta per lo spettacolo “Quando l’arte si ferma in strada”.
L’opera multidisciplinare ha regnato sovrana, regalando un viaggio poetico e coinvolgente capace di far sospendere il tempo. A rendere la performance memorabile è stata la straordinaria sinergia tra gli artisti in scena. Maria Sofia Palmieri ha sorpreso e toccato le corde dell’emozione alternando recitazione ed edespressività corporea, affiancata dalla purezza e dall’eleganza della danza contemporanea di Denise Agostini. A fare da sottofondo viscerale e sognante, le note evocative della harpguitar dal vivo di Paolo Rasile, che hanno avvolto il borgo creando un’atmosfera intima e quasi sospesa, dove il teatro-danza e la clownerie si sono fusi a stretto contatto con gli spettatori.
Grande la soddisfazione degli organizzatori e della cittadinanza per la riuscita di una serata che ha dimostrato ancora una volta quanto la cultura e l’arte diffusa sappiano valorizzare le meraviglie del territorio lacustre. La realizzazione dell’iniziativa, offerta ad ingresso libero, è stata resa possibile grazie all’impegno di APT Trevignano Romano e Trevignano Turismo, con il fondamentale contributo della Regione Lazio e del Comune di Trevignano Romano, oltre al prezioso sostegno della BCC Provincia Romana e del Consorzio Lago di Bracciano.
Un lungo applauso finale ha sancito il successo di una notte indimenticabile, confermando come il Trevignano Summer Fest sia ormai un punto di riferimento per l’estate laziale.