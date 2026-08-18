Maria Sofia Palmieri

Successo per la Notte Blu a Trevignano Romano: “Quando l’arte si ferma in strada” conquista il pubblico

​La magia del centro storico di Trevignano Romano si è accesa per uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Trevignano Summer Fest.

Nella serata di sabato 1° agosto, in occasione della Notte Blu, la caratteristica Piazzetta dello Scambio si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto di rara suggestione, accogliendo un pubblico numeroso ed entusiasta per lo spettacolo “Quando l’arte si ferma in strada”.

​L’opera multidisciplinare ha regnato sovrana, regalando un viaggio poetico e coinvolgente capace di far sospendere il tempo. A rendere la performance memorabile è stata la straordinaria sinergia tra gli artisti in scena. Maria Sofia Palmieri ha sorpreso e toccato le corde dell’emozione alternando recitazione ed edespressività corporea, affiancata dalla purezza e dall’eleganza della danza contemporanea di Denise Agostini. A fare da sottofondo viscerale e sognante, le note evocative della harpguitar dal vivo di Paolo Rasile, che hanno avvolto il borgo creando un’atmosfera intima e quasi sospesa, dove il teatro-danza e la clownerie si sono fusi a stretto contatto con gli spettatori.

​Grande la soddisfazione degli organizzatori e della cittadinanza per la riuscita di una serata che ha dimostrato ancora una volta quanto la cultura e l’arte diffusa sappiano valorizzare le meraviglie del territorio lacustre. La realizzazione dell’iniziativa, offerta ad ingresso libero, è stata resa possibile grazie all’impegno di APT Trevignano Romano e Trevignano Turismo, con il fondamentale contributo della Regione Lazio e del Comune di Trevignano Romano, oltre al prezioso sostegno della BCC Provincia Romana e del Consorzio Lago di Bracciano.

​Un lungo applauso finale ha sancito il successo di una notte indimenticabile, confermando come il Trevignano Summer Fest sia ormai un punto di riferimento per l’estate laziale.