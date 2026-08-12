L’affare del “bomber” guarda agli Emirati: Carboni al lavoro per la vendita dell’immobile milionario

Una trattativa che si trascina da tempo sembra essere arrivata alla fase decisiva. Al centro dell’operazione ci sarebbe un prestigioso immobile dal valore milionario riconducibile a un noto ex calciatore, il “bomber”, con il faccendiere Carboni impegnato nella fase conclusiva della negoziazione.

Secondo quanto riferito nell’ambito della trattativa, dagli Emirati sarebbe arrivato un sostanziale via libera all’operazione. Se l’accordo verrà formalizzato, si chiuderebbe così un affare seguito per parecchio tempo e caratterizzato da una serie di passaggi e interlocuzioni internazionali.

Il caso si inserisce in una tendenza sempre più evidente nel mercato degli immobili di lusso. Per proprietà di particolare pregio, soprattutto quando si parla di cifre milionarie, i calciatori e gli ex calciatori possono rivolgersi a una platea internazionale di acquirenti con una capacità di investimento molto elevata.

In questo scenario, gli investitori provenienti dagli Emirati e, più in generale, dal Golfo rappresentano oggi una delle realtà più interessate al segmento del lusso: grandi disponibilità finanziarie, interesse per il patrimonio immobiliare europeo e propensione a investire in proprietà prestigiose stanno modificando anche le dinamiche delle compravendite legate al mondo dello sport.

La vicenda dell’immobile del “bomber”, dunque, potrebbe essere vicina al capitolo finale. Carboni, secondo le informazioni disponibili sulla trattativa, starebbe lavorando agli ultimi dettagli prima della conclusione dell’operazione. Resta da attendere la formalizzazione dell’accordo per conoscere condizioni, acquirente e valore definitivo della compravendita.

Un affare che, dopo una lunga gestazione, sembra quindi aver trovato negli Emirati il possibile interlocutore decisivo.