VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Beneficenza Eventi Lazio Solidarietà

I giovani Agenti della Polizia di Stato donano oltre 3.000 euro in beneficenza: solidarietà al Piano Marco Valerio e ai bambini del reparto di Pediatria

DiAgata Giuliano

Ago 10, 2026

Un concreto gesto di solidarietà, vicinanza e profondo spirito civico segna la conclusione del percorso formativo degli Agenti del 233° Corso presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno.

I frequentatori si sono fatti promotori di una straordinaria raccolta fondi che ha permesso di devolvere 3.045 euro a favore di cause ad alto valore sociale. I proventi dell’iniziativa sono stati destinati a due progetti di sostegno: 2.500 euro al Piano Marco Valerio, il fondo istituito per dare un aiuto concreto ai figli degli operatori della Polizia di Stato affetti da gravi patologie. 545 euro per l’acquisto di giochi e indumenti, consegnati direttamente da una rappresentanza di Agenti ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Nuovo Ospedale dei Castelli (NOC), donando un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli e alle loro famiglie.

La cerimonia ufficiale di consegna L’evento si è svolto il 3 agosto 2026 all’interno dell’Istituto di Nettuno, in un’atmosfera di forte partecipazione emotiva. I promotori dell’iniziativa, Carmine e Alessandro, due Agenti in prova del 233° Corso, hanno consegnato l’assegno simbolico alla dottoressa Angela Spada, del Servizio Assistenza e Attività Sociali, ufficio che cura le attività assistenziali e sociali in favore del personale della Polizia di Stato, in servizio e collocato a riposo, e dei relativi familiari. La cerimonia si è svolta alla presenza del Direttore dell’Istituto, Maria Teresa Panone, e di tutti i giovani frequentatori del corso. Con questa testimonianza d’altruismo, i nuovi Agenti hanno tradotto in azione il valore guida del proprio giuramento: dimostrare che indossare l’uniforme della Polizia di Stato significa, prima di tutto, mettersi al servizio degli altri.

Agata Giuliano

More Posts

Di Agata Giuliano

Articoli correlati

Arte Cinema e Teatro Eventi Musica e Letteratura Sport

Giovedì della cultura: al via la nuova stagione con 29 appuntamenti da ottobre a maggio

Ago 5, 2026 Agata Giuliano
Eventi Lazio News

Nettuno. Cerimonia consegna alamari 233° corso allievi agenti della Polizia di Stato

Ago 4, 2026 Agata Giuliano
Abruzzo Arte Eventi Musica e Letteratura

RAPINO: al via la rassegna “UN PAESE DI LIBRI”

Lug 30, 2026 Marco Vittoria

You missed

Beneficenza Eventi Lazio Solidarietà

I giovani Agenti della Polizia di Stato donano oltre 3.000 euro in beneficenza: solidarietà al Piano Marco Valerio e ai bambini del reparto di Pediatria

10 Agosto 2026 Agata Giuliano
News

Festa, musica e buona cucina: il Circolo Risorgimento di Gazzada si accende d’estate

8 Agosto 2026 Lorena Fantauzzi
News

Olio, Confeuro-Asu: “Piano straordinario per filiera in Calabria: azioni da Regione e Governo”

8 Agosto 2026 Marco Montini
News

Sicurezza sul lavoro, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Diritti da tutelare ogni giorno”

8 Agosto 2026 Marco Montini