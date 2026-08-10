I giovani Agenti della Polizia di Stato donano oltre 3.000 euro in beneficenza: solidarietà al Piano Marco Valerio e ai bambini del reparto di Pediatria

Un concreto gesto di solidarietà, vicinanza e profondo spirito civico segna la conclusione del percorso formativo degli Agenti del 233° Corso presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno.

I frequentatori si sono fatti promotori di una straordinaria raccolta fondi che ha permesso di devolvere 3.045 euro a favore di cause ad alto valore sociale. I proventi dell’iniziativa sono stati destinati a due progetti di sostegno: 2.500 euro al Piano Marco Valerio, il fondo istituito per dare un aiuto concreto ai figli degli operatori della Polizia di Stato affetti da gravi patologie. 545 euro per l’acquisto di giochi e indumenti, consegnati direttamente da una rappresentanza di Agenti ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Nuovo Ospedale dei Castelli (NOC), donando un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli e alle loro famiglie.

La cerimonia ufficiale di consegna L’evento si è svolto il 3 agosto 2026 all’interno dell’Istituto di Nettuno, in un’atmosfera di forte partecipazione emotiva. I promotori dell’iniziativa, Carmine e Alessandro, due Agenti in prova del 233° Corso, hanno consegnato l’assegno simbolico alla dottoressa Angela Spada, del Servizio Assistenza e Attività Sociali, ufficio che cura le attività assistenziali e sociali in favore del personale della Polizia di Stato, in servizio e collocato a riposo, e dei relativi familiari. La cerimonia si è svolta alla presenza del Direttore dell’Istituto, Maria Teresa Panone, e di tutti i giovani frequentatori del corso. Con questa testimonianza d’altruismo, i nuovi Agenti hanno tradotto in azione il valore guida del proprio giuramento: dimostrare che indossare l’uniforme della Polizia di Stato significa, prima di tutto, mettersi al servizio degli altri.