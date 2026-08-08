Sicurezza sul lavoro, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Diritti da tutelare ogni giorno”

“La sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei diritti fondamentali di ogni lavoratore. Ogni persona ha il diritto di svolgere la propria attività in un ambiente sicuro, dove siano adottate tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e tutelare la salute. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, gli infortuni sul lavoro continuano tuttavia a rappresentare un problema importante in molti Paesi, ivi inclusa l’Italia. Per migliorare la prevenzione è necessario investire nella formazione continua, nella manutenzione degli impianti e nell’adozione di tecnologie sempre più sicure. È importante promuovere una cultura della sicurezza, nella quale ogni persona sia consapevole dei rischi e del proprio ruolo nella prevenzione degli incidenti. Anche i controlli da parte delle autorità competenti e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge contribuiscono a garantire il rispetto delle norme. La sicurezza sul lavoro dunque non è soltanto un obbligo previsto dalla legge, ma un valore fondamentale per la tutela della vita e della dignità delle persone. Ridurre gli infortuni significa proteggere i lavoratori, migliorare il clima aziendale e favorire uno sviluppo economico più responsabile e sostenibile. La prevenzione, la formazione e la collaborazione tra datori di lavoro e dipendenti sono gli strumenti più efficaci per costruire ambienti di lavoro sempre più sicuri”

Lo dichiara, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.