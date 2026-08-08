Festa, musica e buona cucina: il Circolo Risorgimento di Gazzada si accende d’estate

Una serata di festa, musica, buon cibo e soprattutto tanta voglia di stare insieme. È quella vissuta al Circolo Risorgimento di Gazzada, dove gli spazi all’aperto si sono trasformati in un luogo di incontro e convivialità, richiamando amici, famiglie e numerosi ospiti.

A conquistare i presenti sono state le proposte della pizzeria e della cucina del circolo, con piatti pensati per accompagnare una serata all’insegna della buona tavola e della condivisione. Un’atmosfera informale e piacevole, resa ancora più suggestiva dalla bella stagione e dalla possibilità di trascorrere la serata all’aperto, tra tavolate, chiacchiere e risate.

A dare il ritmo all’appuntamento ci ha pensato la musica degli Cher, che ha coinvolto il pubblico con un repertorio capace di accompagnare ogni momento della serata, creando la giusta colonna sonora per una festa fatta di musica, gastronomia e socialità.

A guidare la macchina organizzativa, con entusiasmo e spirito di squadra, Luciano e il figlio Riccardo Tornusciolo, da sempre impegnati nel creare occasioni di aggregazione e nel valorizzare il Circolo Risorgimento come luogo aperto alla comunità. Il loro impegno si è tradotto in una serata partecipata e vivace, capace di mettere insieme generazioni e persone diverse attorno a una stessa idea: stare bene insieme.

Non sono mancate, inoltre, presenze significative e numerosi ospiti che hanno scelto di partecipare all’iniziativa, contribuendo a rendere ancora più animata la serata.

Tra una portata e l’altra, la musica ha fatto da filo conduttore, mentre i tavoli si riempivano di conversazioni, sorrisi e momenti di condivisione. Un appuntamento che ha saputo coniugare buona cucina, intrattenimento e spirito di comunità, confermando quanto sia ancora forte il desiderio di ritrovarsi e vivere insieme gli spazi del Circolo, soprattutto durante le sere d’estate.

Una festa semplice, ma ricca di ingredienti: il gusto della tavola, la musica dal vivo, l’amicizia e la voglia di condividere. E dietro tutto questo, la capacità di Luciano e Riccardo Tornusciolo di fare squadra, coinvolgere e creare occasioni capaci di riportare al centro il valore dell’incontro.

Il Circolo Risorgimento, ancora una volta, si conferma così non soltanto un luogo dove mangiare e trascorrere una serata, ma un vero punto di riferimento per la socialità e la vita della comunità di Gazzada.