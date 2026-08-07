“Bagliori Inversi”: la presentazione del 3 agosto 2026 a Pietragalla

Antonello Lombari ha presentato “Bagliori Inversi” a Pietragalla, il suo comune del cuore. È stato possibile assistere, durante l’evento, a letture immersive, accompagnate da intermezzi musicali, da dialoghi e dalla proiezione del booktrailer. Abbiamo intervistato Antonello per scoprire il punto di vista dello scrittore

Antonello, è un piacere poter discutere con te della presentazione del 3 agosto. Quali emozioni vengono a galla quando porti “Bagliori Inversi” davanti al pubblico?

E’ un piacere anche per me poter condividere l’emozione suscitata dalle presentazioni di “Bagliori inversi”. Sarà perché si tratta di un libro di poesie e, come tale, l’emozione affiora naturalmente. Sono giunto alla seconda serata evento. La prima, il 22 giugno, al Palazzo della Cultura del Comune di Potenza e la seconda, il 3 agosto, nella Piazzetta Mons. Pafundi a Pietragalla. Le presentazioni sono state immersive, con intermezzi musicali, dialoghi, letture di poesie e la proiezione del booktrailer, dalla forza evocativa, del regista Giovanni Lancellotti.

Ha condotto gli eventi Carmen Mancusi. Di particolare impatto è stata la presentazione svolta nel cuore del centro storico di Pietragalla. Sullo sfondo del suggestivo Palazzo Ducale un pubblico attento e partecipe ha potuto seguire e appassionarsi alle traiettorie interiori tracciate dall’autore, nel corso della serata.

Quale riscontro ottieni da questo genere di eventi? Si instaura un rapporto diverso dal semplice scrittore-lettore?



Nel corso di questo tipo di eventi, particolarmente per le poesie, si entra in un’empatia più stretta con il lettore. Le mie liriche intimiste intrigano i lettori. La valenza universale dei versi è tale che, chiunque, può riconoscersi nelle situazioni di vita descritte.

Il dipinto di Antonio Cillis suscita curiosità nel pubblico? Che effetto fa vederlo dal vivo?

Lo splendido dipinto realizzato dal pittore Antonio Cillis, riportato nella copertina del libro, ha fatto bella mostra di sé nel corso delle serate di presentazione. E’ un quadro di forte impatto, con i suoi colori caldi e intensi. Dal vivo suscita un’emozione più forte.

La musica è un’accompagnatrice fondamentale? Come dialogano gli strumenti e la scrittura, a tuo parere?

Le note melodiose e calde del “Duo Harmony” hanno conquistato il cuore dei presenti. E’ stato un incontro virtuoso, quello tra il violoncello e la fisarmonica. Un matrimonio artistico d’elezione. Due strumenti così lontani, eppure capaci di risultare complementari e di amalgamarsi, sino a rappresentare una sintesi tra il classico e il moderno. Il repertorio pop, con brani di spessore internazionale, ha esaltato la bravura di Rosanna Vitacca, violoncellista e di Leandro Sileo, fisarmonicista. Il dialogo di queste avvolgenti sonorità con la poesia ha esaltato la bellezza dei versi.

Hai altri eventi in programma? Hai intenzione di rimanere sempre sulla stessa linea o ci sarà qualche novità?

Il prossimo evento, del quale ho avuto conferma proprio in questi giorni, è la manifestazione curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Potenza: “Autunno letterario”.

La data dell’evento è il 25 settembre e coincide con il mio compleanno. Posso ben dire che sarà un “compleanno letterario”! Anche in quell’occasione l’impianto generale sarà lo stesso delle due presentazioni precedenti. Poche le novità. La prima è che prima di presentare l’ultimo libro “Bagliori inversi” farò un excursus delle mie pubblicazioni precedenti. Spazierò dal primo libro di poesie, al saggio, al romanzo, per terminare con un altro libro di poesie. La seconda novità è una variazione nella formazione del “Duo

Harmony”. Accanto a Rosanna Vitacca, al violoncello, ci sarà Francesco Caputo al piano. I musicisti suoneranno in acustica e, in un brano, mi esibirò anch’io, con loro, affiancando il pianista.

https://www.kimerik.it/libri/antonello-lombari/bagliori-inversi

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

