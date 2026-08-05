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“IL CODICE DEL CASO”: LUANA RODRIQUEZ ESORDISCE CON UN THRILLER SUL CONFINE TRA DESTINO E MANIPOLAZIONE

DiMarco Vittoria

Ago 5, 2026 #comunicato stampa, #editoria, #news

Il romanzo d’esordio dell’autrice romana, pubblicato da Etabeta, racconta una storia in cui ogni coincidenza sembra seguire un disegno preciso 

“Il Codice del Caso” racconta la storia di Marco, un uomo qualunque la cui vita viene sconvolta da una serie di coincidenze troppo precise per essere casuali. Un quasi incidente, oggetti spostati, numeri che ritornano: il romanzo costruisce pagina dopo pagina il sospetto che il caso, quello vero, non esista più.

Il libero arbitrio, la manipolazione psicologica e i sistemi predittivi diventano il terreno su cui si muove questo thriller psicologico e metafisico, capace di intrecciare suspense e riflessione filosofica senza mai perdere ritmo.

“Il caso smette di essere innocente quando qualcuno inizia a contare quante volte accade.”

Attraverso la vicenda di Marco, Luana Rodriquez interroga il lettore su quanto delle proprie scelte sia davvero libero e quanto, invece, sia il risultato di influenze che non si percepiscono. Una domanda che nasce da anni di osservazione personale e che l’autrice ha trasformato, appunto dopo appunto, in una trama capace di ribaltare ogni certezza.

Il romanzo è pubblicato da Etabeta.

Luana Rodriquez è una scrittrice italiana attiva nel campo della narrativa contemporanea, con un’attenzione particolare ai temi del libero arbitrio, della manipolazione percepita e delle dinamiche psicologiche che regolano le scelte umane. Il suo percorso di formazione unisce discipline umanistiche e competenze nella comunicazione digitale, un incontro che alimenta il suo interesse per le intersezioni tra tecnologia, comportamento e identità. Vive e lavora a Roma, dove continua a coltivare progetti narrativi e percorsi di approfondimento sulla psicologia delle decisioni.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luanarodriquez

Instagram: https://www.instagram.com/luanarodriquez

Acquista il libro: https://www.etabeta-ps.com/scheda-libro/luana-rodriquez/il-codice-del-caso-979-12-5789-071-1-8771.html

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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