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Nettuno. Cerimonia consegna alamari 233° corso allievi agenti della Polizia di Stato

DiAgata Giuliano

Ago 4, 2026

Lunedì 3 agosto, alle ore 8:30, presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, si è svolta la Cerimonia di consegna degli Alamari agli Allievi Agenti della Polizia di Stato, del 233° Corso di formazione alla presenza del Direttore dell’Istituto, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr.ssa Maria Teresa PANONE.

Il Direttore dell’Istituto, nel suo intervento, ha sottolineato come la consegna degli Alamari agli Allievi segni una tappa fondamentale, dal profondo valore simbolico, nel percorso di formazione di ogni Agente di Polizia, che entra a pieno titolo nei ruoli operativi.

L’apposizione degli Alamari costituisce un gesto radicato, segno visibile di una scelta di vita fondata sui valori di fedeltà, disciplina e vicinanza ai cittadini che gli Agenti confermeranno in occasione della Cerimonia di Giuramento del 5 agosto p.v..

Agata Giuliano

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