MIGRANTI, EUROMÒ: “BASTA CINISMO POLITICO E MACABRA INDIFFERENZA DEI VERTICI EUROPEI”

“Di fronte ai drammatici eventi che continuano a consumarsi lungo i confini dell’Unione Europea, a partire dalla gravissima crisi di Ceuta, Euromò esprime la più ferma condanna nei confronti dell’immobilismo e del cinismo politico che stanno caratterizzando la gestione migratoria comunitaria. Non è più tollerabile assistere alla macabra e fredda indifferenza di chi aveva il dovere giuridico, politico e morale di prevenire questa catastrofe e che, ancora oggi, si dimostra incapace di porre fine a un’emergenza in pieno svolgimento. Mentre i governi si arroccano in scontri diplomatici e sospensioni unilaterali del trattato di Schengen, la totale assenza di una strategia umanitaria e di sicurezza coordinata sta smantellando i valori fondanti della stessa Unione Europea. Le istituzioni che avrebbero dovuto evitare questo scenario stanno invece legittimando un modello basato sul rinvio delle decisioni e sulla retorica elettorale, scaricando il peso delle frontiere e delle vite umane sulla gestione emergenziale. Euromò chiede un’inversione di rotta immediata: l’abbandono delle logiche di puro calcolo politico e l’attivazione di corridoi umanitari e di controllo effettivo, per fermare una vergogna che ferisce al cuore la credibilità dell’Europa”.

Così Rocco Tiso, fondatore e portavoce nazionale del Movimento culturale Euromò.