Lorenzo Iuracà e Luisa Corna insieme per “80 Nostalgia”, una canzone sospesa tra desiderio e memoria

La collaborazione impreziosisce un singolo che racconta due anime ancora unite dal ricordo di una notte lontana. Il brano è disponibile in radio e in digitale per Onda Dischi e DischiVolanti Edizioni.

Due strade che si incontrano durante una notte, si allontanano con il passare del tempo e continuano a cercarsi nella memoria.

È il cuore narrativo di “80 Nostalgia”, il nuovo singolo di Lorenzo Iuracà, disponibile dal 10 luglio 2026 in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale. Il brano è pubblicato da Onda Dischi, con edizioni curate da DischiVolanti Edizioni.

A rendere particolarmente significativa la pubblicazione è la collaborazione con Luisa Corna, che ha partecipato alla scrittura del testo dello special del brano. Il suo contributo porta nel progetto una sensibilità più intima e riflessiva, rafforzando il dialogo emotivo tra presente e passato.

“80 Nostalgia” racconta un incontro nato tra musica, attrazione, tequila e sale, strade illuminate e ore vissute fino all’alba. Una storia personale che progressivamente si apre a una dimensione collettiva, evocando le discoteche, gli amici, gli appuntamenti improvvisati e quella libertà che ha caratterizzato le notti di un’intera generazione.

Il titolo richiama gli anni Ottanta, ma le atmosfere del brano si estendono anche agli anni Novanta, quando la musica rappresentava un punto di incontro e ogni nuovo fine settimana sembrava promettere una storia diversa.

Nel singolo, la nostalgia non viene descritta come semplice rimpianto. È piuttosto il desiderio di ritrovare, anche solo per la durata di una canzone, la persona che si era in quel momento: più libera, istintiva e pronta a credere che tutto potesse ancora accadere.

La componente dance accompagna il racconto con energia, mentre la scrittura lascia emergere il lato più fragile della memoria. Il ritmo spinge in avanti, ma le parole continuano a rivolgersi a ciò che è rimasto indietro.

Questa doppia anima trova la sua sintesi nel ritornello, nel quale il ricordo di una notte viene paragonato a una canzone capace di imporsi negli anni Novanta. Il cuore diventa una batteria, il sentimento diventa ritmo e la memoria si trasforma in una pista sulla quale tornare simbolicamente a ballare.

Lorenzo Iuracà firma testo, musica, arrangiamento, produzione e mix, occupandosi direttamente delle principali fasi creative del progetto. Il contributo dei musicisti Nicola Barontini e Fabio Formisano completa la resa sonora, aggiungendo groove, dinamismo e intensità.

Con “80 Nostalgia”, l’artista apre una nuova fase del proprio percorso musicale, fondata sull’incontro tra immediatezza pop, energia dance e contenuti capaci di andare oltre la semplice dimensione dell’intrattenimento.

Una canzone rivolta a chi conserva il ricordo di una notte, di un incontro o di una melodia che, nonostante gli anni trascorsi, continua a suonare da qualche parte dentro di sé.

L’artista

Lorenzo Iuracà è un cantautore, autore e produttore italiano. La sua attività artistica comprende la scrittura, la composizione, gli arrangiamenti, la produzione e il mix dei propri brani e di progetti realizzati per altri interpreti.

La sua musica unisce sonorità pop e dance a testi dedicati alle relazioni, alle emozioni e ai momenti che lasciano un segno nella vita quotidiana.

Link ufficiali

Instagram: https://www.instagram.com/lo_iura_iuraca

Spotify:https://open.spotify.com/artist/76Vx8ncMLAI204n68xWNw5

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

