Lavoro, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Stranieri forza invisibile che muove Italia”

“L’Italia sta attraversando una fase demografica complessa: la popolazione diminuisce, l’età media cresce e il ricambio generazionale non basta a sostenere la domanda di lavoro. In questo scenario, i lavoratori stranieri sono diventati una componente essenziale del sistema produttivo. Non più una presenza marginale, ma una forza stabile che contribuisce alla tenuta dell’economia nazionale. Agricoltura, edilizia, ristorazione, logistica, assistenza alla persona: sono i comparti dove la presenza straniera è più radicata. Qui gli immigrati svolgono mansioni spesso faticose, stagionali o con orari disagiati, che le imprese faticano a coprire con personale italiano. Molte aziende programmano ogni anno un numero crescente di assunzioni rivolte a lavoratori stranieri, segnalando difficoltà nel reperire figure professionali indispensabili per mantenere la continuità produttiva. Accanto al loro contributo, emergono chiaramente anche fragilità note: contratti temporanei, salari più bassi, maggiore esposizione alla disoccupazione e un divario evidente tra uomini e donne, soprattutto tra chi arriva da Paesi extraeuropei. Queste criticità non cancellano il loro ruolo, ma evidenziano la necessità di politiche più efficaci per favorire integrazione, stabilità e percorsi professionali più solidi. Anche perché il contributo dei lavoratori stranieri alla crescita del Paese è ormai evidente, ma non basta riconoscerne il valore: serve garantire condizioni più eque, contratti stabili e percorsi di integrazione che permettano a chi arriva in Italia di costruire un futuro solido. Rafforzare dunque le tutele significa proteggere non solo i lavoratori, ma anche le imprese che dipendono dal loro impegno quotidiano. In un’Italia che cambia, investire nella dignità e nella sicurezza di chi sostiene i settori più fragili è una scelta che guarda lontano. Perché il futuro del lavoro, ormai, passa anche dalla capacità di offrire a tutti le stesse opportunità di crescita, diritti e protezione”.

Lo sottolinea, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.