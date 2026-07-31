Trent’anni di rap, un solo colpo di cuore: Fun Mc presenta “Un’altra notte”

La luna piena, la pelle, il fiato che si affanna: “Un’altra notte” di Fun Mc si muove per immagini più che per concetti, e proprio per questo funziona. È il nuovo singolo del rapper romano, disponibile dal 31 luglio in ogni negozio digitale e in radio, ultimo capitolo di un anno di pubblicazioni che ha toccato quasi ogni registro possibile prima di arrivare qui, alla canzone d’amore. Il ritornello è affidato a Bob Matty, che porta nel brano una melodia pulita e immediata, mentre Dwem firma una base calda che accompagna senza sovrastare mai il testo. La storia raccontata è quella di un legame che non promette domani, e che va vissuto senza remore proprio per questo: un amore fatto per essere intenso, non per essere infinito. Non c’è retorica del rimpianto, non c’è il classico srotolarsi di promesse: c’è la descrizione onesta di una relazione che sa di avere le ore contate. Fun Mc, che negli ultimi mesi ha spaziato dalla riflessione più cupa all’ironia più leggera, arriva a questo pezzo con la stessa naturalezza con cui ha affrontato ogni altro tono in passato, dimostrando che la sua scrittura resta credibile anche fuori dal terreno più consueto del rap di strada. Un finale che sceglie la delicatezza invece della chiusura muscolare, e proprio per questo resta impresso.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

